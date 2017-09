Alles weer koek en ei? Neymar en Cavani reageren voor het eerst op vete en geven met innige knuffel duidelijk signaal GVS

Bron: AD 0 photo_news Buitenlands Voetbal Met een ongeveinsde knuffel na het demonstratieduel tegen Bayern München (3-0) gaven Neymar en Edinson Cavani een duidelijk signaal. Botsende ego's staan bij Paris Saint-Germain het clubbelang niet in de weg. Bovendien reageren de protagonisten ook voor het eerst op het dispuut. "De media verzinnen een hoop verhalen. Maar goed, het maakt me niet uit", verzekert Neymar.

"Le Clash", stond er vorige week maandag met gevoel voor drama op de cover van L'Équipe. Een dag eerder kibbelden Cavani en Neymar tijdens het duel met Olympique Lyon openlijk over het nemen van een strafschop. Het incident was de aanzet voor een reeks smeuïge geruchten over de moeizame relatie tussen de twee vedettes. Met een verzoeningsetentje probeerde Dani Alves enigszins een reddingsoperatie op gang te brengen.

Een meer dan verdienstelijke poging, zo blijkt achteraf. Knuffels, schouderklopjes en high fives; op het veld was er gisteravond maar weinig te merken van de vete. Neymar en Cavani beleefden zichtbaar plezier aan het kleineren van Bayern München, dat met een zak vol problemen uit Parijs vertrok. Na afloop reageerde zowel Cavani als Neymar voor het eerst op de vermeende ruzie. "We zijn allemaal verschillend en zien de dingen anders'', zei Cavani tegen het Italiaanse Mediaset. "Maar als we op het veld staan moeten we samenwerken als een familie met een gemeenschappelijk doel. En dat is prijzen winnen met deze club.''



Neymar deed de geruchten af als onzin. "De media verzinnen een hoop verhalen, ze praten te veel", zuchtte de Braziliaan in de catacomben van het Parc des Princes. "Ze zeggen dingen die ze niet kunnen weten, proberen in onze kleedkamer te komen. Maar goed, het maakt me niet uit."

