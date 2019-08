Alle hoop op Inter: United trekt stekker uit ruildeal tussen Lukaku en Dybala, geraakt Romelu nog weg? Kristof Terreur in Engeland

05 augustus 2019

06u10

Bron: @HLNinEngeland 2 Buitenlands voetbal Daar is Inter weer. Na het afspringen van de soap met Juventus klopt die andere Italiaanse club weer fors aan. Rest een obstakel: Man United overtuigen met minstens 80 miljoen euro.

Nog vier dagen. Tegen dan hoopt ‘Big Rom’ uit zijn lijden te zijn verlost. Hij wil weg bij Man United. Inter is nog zijn enige overgebleven vluchtroute. Manchester United trok zondag zelf de stekker uit het dossier Paula Dybala. Genoeg getalm. Zes dagen wachten, leverde zes keer een negatief antwoord op en exuberante salariseisen van de speler (20 miljoen euro) en het commissieloon dat zijn agent vroeg (15 miljoen euro) deden United uiteindelijk afknappen op Dybala. Een week leefden de fans in hoop. IJdele hoop. Juventus probeerde de aanvaller te slijten aan United om zijn boekhouding op orde te krijgen - de exacte constructie waaruit Juve voordeel zou halen besparen we u wegens te ingewikkeld. Druk op Dybala hielp niet. Dreigementen evenmin. Hij liet zich niet wegpesten. Maandag hervat hij gewoon de trainingen bij Juventus. Ze zullen hem graag zien komen.

Bij Inter zien ze het graag gebeuren. Na maanden van flirten met Lukaku zitten ze plots weer in pole voor het eerste target van Antonio Conte. Derde keer goeie keer. Een nieuw bod wordt voorbereid en Inter heeft er alle vertrouwen in dat ze deze keer wel aan het langste eind zullen trekken. Bij United rekenen ze nog altijd op 80 - 85 miljoen. Wordt vervolgd.