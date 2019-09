Alle goals uit de afscheidsmatch die Man City organiseerde voor Vincent Kompany TLB

12 september 2019

Met een galawedstrijd voor 50.000 toeschouwers nam Manchester City gisteravond definitief afscheid van Vincent Kompany, die zelf wegens een blessure niet meespeelde. De Premier League All-stars van coach Roberto Martinez speelden 2-2 gelijk tegen de Manchester City Legends van Pep Guardiola.

Eens de wedstrijd op gang gefloten liet het openingsdoelpunt niet lang op zich wachten. Martin Petrov (2.) schoot de 1-0 voor de City-legends hoog in doel. Aan de overkant was de eerste grote kans voor United-icoon Ryan Giggs, maar hij besloot op doelman Hart. Na 26 minuten werd bij City Sergio Aguëro vervangen door niemand minder dan Elias Cobbaut. Kompany had namelijk ook zijn ploegmaats bij Anderlecht uitgenodigd. Enkele minuten later maakte Robbie Keane (30.) de 1-1, even later mocht ook Kenny Saief invallen.

De startelftallen zagen er als volgt uit:



Manchester City-legends: Hart; Zabaleta, K. Touré, Lescott, Petrov; Wright-Phillips, De Jong, Ireland, Nasri; D. Silva, Agüero

Premier League All Stars: Van der Sar; G. Neville, Carragher, Carrick, A. Cole; Arteta, Butt, Scholes, Giggs; R. Keane, Van Persie