Alle goals, de eerste assist van Hazard en een stevige knokpartij: dé momenten van Atlético-Real

27 juli 2019

De derde wedstrijd van Eden Hazard in de kleuren van Real Madrid is uitgedraaid op een enorm fiasco. De Koninklijke verloor in New York in haar derde duel in het kader van de International Champions Cup, een wereldwijd vriendschappelijk toernooi, met zware 7-3 cijfers van stadsrivaal Atlético Madrid. Vlak na rust stond het zelfs even 6-0 voor de Rojiblancos. Hazard gaf wel een (knappe) assist voor de 1-6, maar scoren lukte opnieuw niet voor de duurste Real-aanwinst van deze zomer.

De Spaanse pers haalde na de blamage niettemin de messen boven. Met individuele spelersbeoordelingen in een oefenmatch zowaar. De teneur over Courtois: “twee goeie reddingen, maar 5 goals in 45 minuten is toch een zonde voor een zelfverklaarde nummer een”. Over Hazard: “Moet zich afvragen of hij wel de juiste keuze maakte. Nauwelijks aan de bal. Lijkt nog niet fit.” Real trainde hard in de VS, speelde nog niet met een typeploeg, wisselde constant, maar de eerste conclusies zijn al getrokken.

