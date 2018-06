Algerije ontslaat bondscoach Rabah Madjer na amper acht maanden TLB

24 juni 2018

23u53

Bron: Belga 0 Buitenlands Voetbal De Algerijnse voetbalbond (FAF) heeft bondscoach Rabah Madjer, die acht maanden geleden werd aangesteld, aan de deur gezet. Naast Madjer werden ook assistenten Djamel Menad, Ighil Meziane en Lounes Gaouaoui ontslagen.

Het ontslag van Madjer, een icoon van het Algerijns voetbal, komt er na de 3-0 nederlaag op 7 juni in een oefenduel Lissabon tegen Europees kampioen Portugal (3-0). Madjer kon het team in acht wedstrijden naar vier overwinningen leiden, waaronder één voor de groene tafel tegen Nigeria (3-0) in de WK-kwalificatiewedstrijden op weg naar Rusland.

Madjer was in oktober 2017 de Spanjaard Lucas Alcaraz opgevolgd, die er niet in was geslaagd de Woestijnvossen te plaatsen voor de Wereldbeker in Rusland. De voormalige topspits van FC Porto was al de vijfde T1 van Algerije sinds het vertrek van Vahid Halilhodzic na de Wereldbeker in 2014. De Franse Bosniër had Algerije op het WK in Brazilië naar hun beste resultaat ooit geleid, een plek in de tweede ronde. Daarin was toekomstig wereldkampioen Duitsland na verlengingen te sterk.