Algemeen directeur Dortmund: "Meunier overweegt deelname aan Final 8 van Champions League met PSG"

28 juni 2020

15u12 2 Buitenlands Voetbal Dan toch? Volgens de algemeen directeur van Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, overweegt Thomas Meunier om dan toch deel te nemen aan de eindstrijd in de Champions League met PSG. Opmerkelijk, want Meunier werd afgelopen donderdag Dan toch? Volgens de algemeen directeur van Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, overweegt Thomas Meunier om dan toch deel te nemen aan de eindstrijd in de Champions League met PSG. Opmerkelijk, want Meunier werd afgelopen donderdag voorgesteld bij de Borussen en ging toen niet in op de aangeboden contractverlenging.

Thomas Meunier maakte afgelopen donderdag zijn overstap van Paris Saint-Germain naar Dortmund bekend. Met het oog op de Champions League en de bekerfinales bood PSG Meunier nog een contractverlenging van twee maanden aan, maar daar ging hij toen niet op in.

Hans-Joachim Watzke, algemeen directeur van Borussia Dortmund, sluit echter niet uit dat zijn nieuwe rechtsachter nog Champions League-voetbal speelt met PSG. “Thomas heeft nog niet beslist of hij het seizoen al dan niet bij PSG volmaakt, om deel te nemen aan de Final 8 van de Champions League. Het enige dat ik weet is dat hij het momenteel overweegt.”

De grote baas van de geelhemden zal Meunier niet tegenhouden. “Als hij wenst, mag hij naar Parijs gaan. We zullen dan moeten discussiëren en een deal sluiten met de Parijzenaars, met betrekking tot de contractverlenging van twee maanden en de verzekering.”

“Wij staan open voor die mogelijkheid. We beseffen dat die competitie de meest prestigieuze is voor elke club en speler. Drie overwinningen en je kan de beker al mee naar huis nemen. Thomas mag de Champions League spelen met PSG en daarna bij ons aansluiten in de voorbereiding”, aldus Watzke in praatprogramma Sport-Doppelpass.

De Champions League wordt dit jaar uitzonderlijk in een ander format afgehandeld. Eerst worden de resterende wedstrijden tot aan de kwartfinales van beide toernooien afgewerkt. De wedstrijden vinden plaats in de tweede week van augustus. Vanaf 12 augustus worden dan de resterende wedstrijden van het toernooi afgewerkt in een ‘final eight’ op één locatie. Concreet gaat het dus om vier kwartfinales (12-15 augustus), twee halve finales (18-19 augustus) en een finale, telkens over één wedstrijd.

De grote dag is aangebroken!

Ik heb de grote eer om mijn verloving met Borussia Dortmund aan te kondigen!

Een nieuw hoofdstuk opent zich voor ons, voor jou, voor mij.

Wat een trots om de gele en zwarte shirt te dragen!#HEJABVB #TÔTOUTARD 🟡⚫@BVB pic.twitter.com/XC3uy2GEzk Thomas Meunier(@ ThomMills) link