Alexis Sanchez krijgt visum en kan Manchester United toch vervoegen op Amerikaanse stage Redactie

19 juli 2018

20u27

Bron: Belga 0 Buitenlands Voetbal Alexis Sanchez heeft vandaag van de Amerikaanse overheid dan toch groen licht gekregen om naar de Verenigde Staten af te zakken. Dat maakte zijn club Manchester United bekend. De Chileense aanvaller kreeg aanvankelijk geen visum, omdat hij begin dit jaar in Spanje werd veroordeeld voor belastingsfraude.

De troepen van coach José Mourinho reisden zondagavond af naar de VS, waar de 'Mancunians' een aantal oefenmatchen zullen spelen. Enkele internationals, onder wie Marouane Fellaini en Romelu Lukaku, genieten na het WK nog van vakantie. Chili was er echter niet bij in Rusland, waardoor Sanchez meteen kon starten met de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Door visumproblemen bleef de 29-jarige winger echter achter in Manchester.

Great news! 🤗 See you on #MUTOUR, @Alexis_Sanchez... #MUFChttps://t.co/Bvn6dg2km0 Manchester United(@ ManUtd) link

Sanchez werd in februari door een Spaanse rechter tot een gevangenisstraf van zestien maanden met uitstel veroordeeld. In 2012 en 2013 fraudeerde de Chileen, die toen voor Barcelona uitkwam, voor een miljoen euro met portretrechten. De Amerikaanse wet bepaalt dat wie een veroordeling voor fraude heeft gekregen, geen visum kan ontvangen om het land binnen te komen.

Hoewel Sanchez de toegang tot het Amerikaanse grondgebied aanvankelijk ontzegd werd, is er nu een oplossing gevonden voor het probleem. "De voorbije dagen onderhield hij zijn conditie op het oefencomplex in Manchester. Na zijn laatste sessie vandaag, zal hij spoedig de Antlantische Oceaan oversteken om in Los Angeles met de rest van de ploeg verenigd te worden", liet Manchester United weten.

De 'Red Devils' openden hun Amerikaanse stage gisterenavond met een 0-1 overwinning tegen Club America uit Mexico. De volgende sparringpartners zijn San Jose Earthquakes, AC Milan, Liverpool en Real Madrid.