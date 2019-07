Alex Morgan reageert op “smakeloze” actie: “Mannen kunnen zich naar het kruis grijpen en daar stoort niemand zich aan” MMP

05 juli 2019

16u06 0 WK vrouwenvoetbal In de halve finale tegen Engeland op het WK voetbal voor vrouwen vierde Alex Morgan haar winning goal door van een denkbeeldig kopje thee te sippen. Tot ergernis van de Engelsen, die de actie In de halve finale tegen Engeland op het WK voetbal voor vrouwen vierde Alex Morgan haar winning goal door van een denkbeeldig kopje thee te sippen. Tot ergernis van de Engelsen, die de actie smakeloos noemden. Ze zagen het als een aanval op het oertraditionele Engelse symbool en een verwijzing naar het begin van de Amerikaanse revolutie. Morgan reageerde ondertussen op de hetze die er ontstaan is

“Het was helemaal niet mijn bedoeling om Engeland te schofferen”, begon Morgan haar reactie. “That’s the tea betekent zoveel als ‘vertel het aan iedereen’ en dat was de bedoeling van mijn viering. Bovendien speel ik op clubniveau (bij Lyon, red.) met enkele speelsters van de Engelsen en heb ik ook met andere vrouwen al samen gespeeld. Ik heb dan ook zeker respect voor hen.”

Maar de Morgan vergeleek in haar reactie ook met haar mannelijke collega’s. “Ik heb het gevoel dat er andere standaarden bestaan voor mannen dan voor vrouwen”, ging Morgan scherp verder. “Vrouwen moeten zich in hun vieringen altijd maar inhouden en nederig zijn. Als we dan eens een keer uitbundig vieren komt er snel kritiek. Bij mannen is dat anders. Zij kunnen zich zelfs naar het kruis grijpen en komen er nog mee weg. Het is om te lachen dat ik dan bakken kritiek krijg omdat ik wat thee drink.”

Naar Trump?

Een ander heet hangijzer bij de Amerikaanse ploeg is de uitnodiging van Trump om naar het Witte Huis te komen. Megan Rapinoe, de kapitein van de ploeg, heeft geweigerd om op de uitnodiging in te gaan. Ze uit zich als een radicale tegenstander van het beleid van Trump. Uit protest zingt ze zelfs niet mee met het volkslied. Trump reageerde gepikeerd en zei dat Rapinoe eerst maar eens moest winnen voor ze praatjes had. Alex Morgan mengde zich in de discussie door aan te geven dat ze enkel naar Washington zouden gaan als de hele ploeg gaat.

Afwachten dus of ze bij Trump op de thee zullen komen...