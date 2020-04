Alderweireld verwacht dat Premier League uitgespeeld wordt: “Wij als spelers hebben 0,0 inspraak” KTH/SVBM

15 april 2020

22u12

Bron: Play Sports 0 Premier League Toby Alderweireld was woensdagavond te gast in Play Sports Kot, het dagelijkse discussieprogramma op Play Sports. De Rode Duivel had het onder meer over de huidige situatie in de Premier League.



Alderweireld houdt zich in Londen klaar voor de herstart van de competitie. De maand juni zou wel eens erg druk kunnen worden. Er staan nog negen speeldagen op het programma in Engeland. “Als je het mij vraagt, is dat niet heel goed voor je lichaam. Je betaalt het misschien niet meteen cash, maar wel in december of januari. Wij als spelers hebben 0,0 inspraak en moeten gewoon volgen wat ze zeggen”, aldus de Tottenham-verdediger.

De Rode Duivel is wel bereid er vol voor te gaan wanneer de bal weer rolt op de Engelse velden. “Wij gaan ons best doen. Die insteek heb ik in mijn hoofd: als we moeten, dan gaan we gewoon.” Alderweireld gaf ook nog aan dat hij er zeker van is dat de Premier League nog volledig uitgespeeld wordt.

Zorgen bij de Premier League

Vrijdag staat er een belangrijke meeting van de clubs op het programma. Daarop zullen er minstens negen clubs pushen om het seizoen voor 1 juli af te werken. Of toch een deel ervan. Liever vermijden ze chaos met contracten. Het zal arbeidsrechtelijk moeilijk worden om overeenkomsten van spelers die einde contract zijn, zoals Jan Vertonghen, of huurovereenkomsten zomaar met een maand te verlengen.

Onderhandelingen met de spelers over loonuitstel lopen sowieso moeilijk. Voor begin juni verwacht de Premier League niet te kunnen voetballen. Ondertussen laten clubs via de media diverse denkballonnen op. Zo bood de FA Wembley aan om vier matchen op een dag te kunnen afwerken achter gesloten deuren, maar sommige clubs staan hun thuisvoordeel liever niet af.