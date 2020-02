Alderweireld blikt terug op bewogen week: "Blij dat ik mijn focus heb kunnen behouden" XC

18 februari 2020

14u08

Bron: Belga 0 Buitenlands voetbal Toby Alderweireld heeft een bewogen week achter de rug. Vorige week vrijdag werd de Rode Duivel voor de tweede keer vader. En op zondag was hij met een doelpunt en een owngoal beslissend in de 2-3-zege van Tottenham bij Aston Villa. Op de website van de Spurs blikte hij terug op de voorbije dagen.

Alderweireld stond zijn partner Shani Van Mieghem vrijdag bij bij de bevalling in Antwerpen. Zondag reisde hij in één ruk naar Birmingham, waar voor Tottenham de confrontatie met Aston Villa op het programma stond. "Het waren heel drukke dagen voor mij", getuigde de verdediger. "Na de geboorte van mijn zoon heb ik op zondag niet geslapen. Vervolgens een trip van acht uur naar Birmingham en dan ging het in het begin van de wedstrijd ook nog eens mis."

Alderweireld maakte na negen minuten immers een knullige owngoal. Twintig minuten later zette hij zijn foutje recht met een rake kopbal. "Zo'n eigen doelpunt kan gebeuren, ik maakte een fout met de wind, maar ik was toch heel blij dat ik nog iets heb kunnen terugdoen met mijn kopbaldoelpunt", grijnsde hij. "Ik heb mijn focus kunnen behouden en het team alsnog kunnen helpen.”

Alderweireld reisde zondag alleen terug naar Engeland en ziet zijn partner en pasgeboren baby Jace pas woensdagavond na de heenwedstrijd in de achtste finales van de Champions League met Tottenham, thuis tegen RB Leipzig, terug. "Ik ga ze nog even moeten missen", besloot de Rode Duivel. "Ik kijk uit naar woensdagavond."