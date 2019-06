Al 343 miljoen uitgegeven, maar koophonger Real is nóg niet gestild Valerie Hardie

15 juni 2019

08u33

Bron: Eigen berichtgeving 0 La Liga Eden Hazard is nog maar net ingewijd als Galáctico of Real Madrid heeft zijn pijlen al op een nieuw doelwit gericht: Paul Pogba. Als ze een deal kunnen sluiten met Manchester United, dan sloopt de Koninklijke de grens van 400 miljoen euro. ¡Ay, caramba!

De transfermarkt is officieel pas op 1 juli open en toch heeft Real Madrid al voor 343 miljoen euro aan vijf nieuwe spelers uitgegeven. In juni 2018 al bereikte de Koninklijke een akkoord met Santos over de transfer een jaar later van hun aanvallend toptalent Rodrygo, voor 45 miljoen euro. Op 14 maart kreeg FC Porto 50 miljoen euro voor hun verdediger Éder Militão en voor spits Luka Jovic legde Real 60 miljoen neer. Verdediger Ferland Mendy was hen 48 miljoen euro waard en voor Eden Hazard gingen ze helemaal all the way: 140 miljoen - inclusief bonussen en premies - hun duurste aankoop ooit. Met die koopwoede overtreft Real nu al het jaar 2009, toen ze een recordsom van 258 miljoen spendeerden, waaronder 94 miljoen euro voor Cristiano Ronaldo, 67 miljoen voor Kaká, 35 miljoen voor Karim Benzema en 34 miljoen voor Xabi Alonso.

Nog is de honger van Real Madrid niet gestild. Volgens l’équipe mocht trainer Zinédine Zidane van voorzitter Florentino Pérez 500 miljoen euro uitgeven aan transfers - Zizou heeft nog wat overschot. En de Franse trainer weet wie hij naar Bernabéu wil halen: Paul Pogba. Voor Zidane is de 26-jarige middenvelder zijn missing link. Zonder hem is de puzzel niet compleet. Geen evidente keuze.

In de zomer van 2016 informeerde Real al eens bij zijn manager Mino Raiola, maar de onderhandelingen sprongen af. Pogba ruilde toen Juventus in voor Manchester United, dat 105 miljoen euro betaalde. De Franse international, nog onder contract tot 2021, maakte intussen al duidelijk dat hij weg wil bij de Engelse club. Zijn loonbriefje van 325.000 per week vormt evenwel een probleem. Pogba mag dan al een ster zijn, Real wil niet van hem z’n best betaalde ster maken. Toch heeft het er alle schijn van dat de transfer rond komt.

Geen Mbappé

De roep van de socio’s om Kylian Mbappé te halen, die haalt niks uit. PSG wil zijn vedette van 135 miljoen euro niet laten gaan en zijn contract loopt nog tot 2023. Madrid zou ook geen 105 miljoen geven aan Jovic en Rodrygo samen - niet vergeten: ook Benzema loopt er nog rond - als ze geloofden dat Mbappé een optie was. Als Pogba naar Madrid komt - de marktwaarde van de 26-jarige Fransman ligt op 100 miljoen euro - dan zal Real de grens van 400 miljoen euro ronden en een nieuw record vestigen. Voorlopig gaf FC Barcelona het meest uit in één transferzomer: 359,5 miljoen euro in 2017. Philippe Coutinho kwam voor 135 miljoen van Liverpool, Ousmane Dembélé voor 120 miljoen van Dortmund. Barça kon zich dat permitteren dankzij de verkoop van Neymar aan PSG, die leverde 222 miljoen euro op.

Vraag is of Real Madrid met zijn koopwoede de regels van de Financial Fair Play niet overtreedt. Die bepalen dat een club niet meer dan 100 miljoen méér mag uitgeven aan inkomende dan aan uitgaande transfers. Doen ze dat wel - zoals PSG in 2017 - dan riskeren ze een onderzoek door de UEFA, met die nuance dat ze dan ook naar de balans van de voorbije jaren kijken. En het moet gezegd: Real houdt dat netjes in evenwicht. Hun laatste ‘toptransfer’ dateert al van juli 2014, toen ze 75 miljoen betaalden voor James Rodriguez.

Bale, Isco, James...

Als Paul Pogba straks een Galáctico is, dan wil de Koninklijke (voorlopig) zijn spaarvarken eerst wat spijzen. De eerste richting uitgang is allicht Gareth Bale - het klikte voorheen al niet met Zidane. De Welshman werd in 2013 voor 101 miljoen ingehaald, nu zou hij nog zo’n 60 miljoen waard zijn. Zelfde verhaal voor Isco - ook al geen chouchou bij Zidane -, James Rodriguez en Marco Asensio: ze kunnen Real alleen nog van nut zijn met een dikke transfercheque.