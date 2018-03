Akelige beelden: gewezen Liverpool-verdediger slikt tong in, maar wordt gered door ploegmaat XC

26 maart 2018

11u14 2 Buitenlands Voetbal Gisteren boekte Slowakije in een oefenduel een 2-3-overwinning op Thailand, maar na afloop werd er nauwelijks over die uitslag gesproken. Wél over een incident in de 27ste minuut. Verdediger Martin Skrtel slikte namelijk z’n tong in, maar werd gered door landgenoot Ondrej Duda.

’t Werd even stil in het Rajamangala Stadium in Bangkok. Iets voor het halfuur kreeg Skrtel een bal vol in het aangezicht. De verdediger ging meteen naar de grond. Groggy. Het gewezen sluitstuk van Liverpool slikte vervolgens prompt zijn tong in, waarna teamgenoot Duda meteen te hulp schoot. Ook de teamdokter was snel ter plekke. Na een korte behandeling kwam Skrtel opnieuw bij z’n positieven en speelde nadien gewoon verder. Gelukkig. De Slowaak werd uiteindelijk in de 73ste minuut gewisseld.

Een kleine twintig minuten later zat de partij erop. 2-3 dus voor de Slowaken, met dank aan treffers van Ondrej Duda, Robert Mak en Erik Pacinda. De Rode Duivels hoeven Skrtel en co echter niet te vrezen in Rusland. Slowakije slaagde er niet in zich te kwalificeren voor het WK.

