Ajax-keeper Onana zag transfer naar Italië mislukken door huidskleur: “Zwarte doelman zou te veel problemen geven” GVS

28 februari 2020

20u11

Doelman André Onana van Ajax zag drie jaar geleden een transfer naar een Italiaanse club mislukken wegens zijn donkere huidskleur. "Na de verloren finale met Ajax tegen Manchester United om de Europa League sprak ik met een Italiaanse club over een transfer", vertelt hij aan NRC. "De gesprekken zijn goed verlopen, totdat de directeur van de club met mijn manager belde en vertelde dat ze dachten dat Onana een geweldige doelman was, maar ze mij geen contract konden geven. Een zwarte keeper zou te veel problemen met hun supporters geven."

"Natuurlijk doet zo'n verklaring pijn", vertelt Onana. "Maar ik zou het erger hebben gevonden als de club had gedacht dat ik niet goed genoeg was. Dan zou het nog mijn schuld zijn. Nu dacht ik, ik kan niet veranderen wie ik ben. Waarom zou ik me daar zorgen over maken? Ik ben donker en Afrikaans en daar ben ik trots op", stelt de doelman uit Kameroen. "Als mensen me niet leuk vinden omdat ik donker ben, geen probleem. Dat kan mij niet schelen."

Onana is een van zeventien (top)voetballers die met het NRC spraken over hun ervaringen met racisme. Net als Denzel Dumfries, de aanvoerder van PSV. Hij vertelt over een jongetje dat samen met zijn vader "aap, aap" naar hem bleef roepen. Ook onze landgenoot Cyriel Dessers, topscorer in de eredivisie, vertelt over racistische spreekkoren. "Je wordt ontmenselijkt. Je bent niet een van hen, je bent een zwarte."

Veel geïnterviewden vertellen dat maatregelen van de regering en de voetbalbond niet effectief genoeg zijn, omdat racisme niet beperkt blijft tot uitingen van voetbalsupporters vanaf de tribunes. Ook in kleedkamers en bestuurskamers moet volgens hen iets veranderen. Een aantal van hen pleit voor het aanstellen van meer donkere directeuren en beleidsbepalers. Zwijgen over ervaringen met racisme is, ondanks de toegenomen aandacht voor het probleem, volgens veel geïnterviewden nog altijd de norm in het profvoetbal.