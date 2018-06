Ajax erkent aansprakelijkheid voor blijvende hersenschade Nouri: "Mening na studie cardiologen herzien" Redactie

25 juni 2018

18u51

Ajax erkent de aansprakelijkheid in de situatie rondom Abelhak Nouri en biedt haar excuses aan richting de familie. Dat zegt directeur Edwin van der Sar op basis van nieuwe inzichten. De behandeling op het veld in Oostenrijk is niet adequaat geweest.

"Wij nemen onze volle verantwoordelijkheid", zei een zichtbaar geëmotioneerde Van der Sar op een speciaal ingelaste persconferentie in de Amsterdam Arena. "Lange tijd hebben we gedacht dat we Nouri een goede behandeling hebben gegeven, maar nu daar door toonaangevende cardiologen anders tegenaan wordt gekeken, moeten we onze mening herzien."

Nouri zakte in juli vorig jaar tijdens een trainingskamp van Ajax in Oostenrijk in elkaar tijdens een oefenwedstrijd tegen Werder Bremen. De talentvolle aanvaller liep blijvende hersenschade op en zal volgens zijn artsen nooit meer normaal kunnen functioneren. (lees onder de foto verder)

Gesprek met familie

De familie van Nouri maakte vorige maand bekend naar de arbitragecommissie van de De Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB) te stappen. Volgens de advocaat van de familie weigert Ajax elke aansprakelijkheid te aanvaarden voor de hersenschade die Nouri opliep. "Dit maakt ieder verder overleg zinloos", luidde het.

Het is de vraag of die abitragezaak nog doorgaat nu Ajax de volledige verantwoordelijkheid op zich neemt. "We gaan daarover in gesprek met de familie", zei Van der Sar. De selectie van Ajax is eerder vandaag van de conclusies op de hoogte gesteld.