Agressieve Everton-fan met kind op de arm reageert: "Beschaamd over wat ik gedaan heb"

09u48

Bron: Daily Mail De man deelde een tik uit aan Lyon-doelman Lopes.

De beruchte Everton-supporter die een tik aan Olympique Lyon-doelman Anthony Lopes uitdeelde -en dat terwijl hij een kind op de arm had - kreeg eergisteren een levenslang stadionverbod opgelegd. De man reageert nu voor het eerst: "Ik ben beschaamd over wat ik gedaan heb. Ik heb mijn zoon in een gevaarlijke positie gebracht."



"Het was niet mijn bedoeling, maar voor ik het wist, stond ik daar beneden een tik uit te delen." De Engelsman liet daarnaast weten de beslissing te aanvaarden om nooit meer in het stadion van de club uit Liverpool te komen.

Everton fan, holding a little boy, throwing a punch at Lyon's goalkeeper. Outrageous. pic.twitter.com/VrQru9wJ08 Lee Stobbs(@ LeeStobbs06) link

Het opstootje brak uit nadat Ashley Williams een stevige duw gaf aan diezelfde Anthony Lopes. De Everton-verdediger, die ook nog zijn hand in het gezicht van Lucas Tousart duwde, ontsnapte onbegrijpelijk aan rood. Enkele minuten later scoorde hij zelfs nog de gelijkmaker. Uiteindelijk won Lyon het Europa League-duel dankzij een doelpunt in het slotkwartier van Bertrand Traoré. Eindstand: 1-2.