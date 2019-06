Tien om te zien: deze sterren popelen om te schitteren op de Africa Cup FDZ/TLB

21 juni 2019

06u15 0 Africa Cup Sterren kijken in Egypte. Tien toppers die het straks de moeite waard maken om af te stemmen op de Africa Cup (21 juni-19 juli):

Mo Salah - Egyptenaar - 27 jaar - Liverpool

De hoop van het thuisland. Egypte rekent op één van de beste aanvallers ter wereld - hij moet de trofee in Caïro houden. In drie van de vier keer dat Egypte het toernooi organiseerde, won het de Africa Cup ook (1959, 1986 en 2006). Enkel in 1974 slaagden ze daar niet in. Druk op de schouders. De voetballer Salah behoeft weinig introductie. Snel, technisch sterk, scorend vermogen: een fenomeen. Met Liverpool runner-up in de Premier League en de Champions League gewonnen. Koning van de Reds, Farao van Egypte?

Sadio Mané - Senegalees - 27 jaar - Liverpool

Pech voor Senegal. Zij missen in hun openingswedstrijd tegen Tanzania hun grootste troef - Sadio Mané. Vormt bij Liverpool een dodelijk trio met Salah en Firmino. Een geweldenaar. Explosief en efficiënt voor doel. Verhuisde in 2012 van Metz - dat hem ontdekte in Senegal - naar Red Bull Salzburg. Van daaruit ging het naar de Premier League en Southampton. Bij de Saints scoorde hij ooit een hattrick in 2 minuten en 56 seconden. Durfde in het verleden al eens te laat komen op training of teamvergaderingen.

Riyad Mahrez - Algerijn - 28 jaar - Manchester City

Mahrez, stilist mer fluwelen linker, werd in 2016 zowel verkozen tot PFA Player of the Year én Afrikaans voetballer van het Jaar. De Algerijn, die geboren werd in Frankrijk en er ook werd opgeleid, zorgde toen voor een gigantische verrassing door met Leicester City de Engelse titel te pakken. Vorige zomer kwam de beloning voor zijn goede prestaties bij de ‘Foxes’ met een transfer naar Manchester City, dat 67,8 miljoen euro betaalde voor de flankaanvaller. Onder Pep Guardiola kon Mahrez zich nog niet opwerken tot onbetwiste titularis - de Algerijn stond in de Premier League veertien keer in de basis en hij viel dertien keer in. Bij Les Fennecs (de Woestijnvossen, red.) is hij uiteraard wel een vaste waarde.

André Onana - Kameroener - 23 jaar - AFC Ajax

In doel lijkt het voor de komende jaren wel snor te zitten bij Kameroen. Titularisdoelman André Onana is nog maar 23 lentes jong en zijn beste jaren zitten er dus nog aan te komen. Via de Samuel Eto’o Academy en de jeugd van FC Barcelona belandde hij bij Ajax. Na het vertrek van Jasper Cillessen naar Barça werd Onana de eerste doelman van de Amsterdammers en in 2017 paste hij voor de Africa Cup om zijn plek tussen de palen bij Ajax niet te verliezen. Dat gebeurde niet en op het einde van dat seizoen speelde Onana de Europa League-finale, die wel verloren werd tegen Manchester United. Afgelopen seizoen pakte Onana de beker en de titel met Ajax én schopte hij het met zijn ploeg tot de halve finales van de Champions League. Leuk weetje: Fabrice Ondoa, de neef van Onana, is een van de keepers van KV Oostende. Ook Ondoa maakt deel uit van de selectie van bondscoach Clarence Seedorf.

Nicolas Pépé - Ivoriaan - 24 jaar - Lille OSC

Ontplofte dit seizoen helemaal bij Lille met 22 doelpunten en 11 assists. Speelde drie jaar geleden nog in de Franse amateurreeksen bij Orléans. Gaat deze zomer wellicht vertrekken naar een Europese topclub. Worden genoemd: Bayern München en Liverpool. Ze zullen wel de portefeuille moeten bovenhalen. Rijsel hoopt tachtig miljoen euro te krijgen voor het goudhaantje. Omdat Pépé snel is, een goede dribbel heeft en vlot scoort. Een Ivoriaanse diamant in Noord-Frankrijk.

Hakim Ziyech - Marokkaan - 26 jaar - AFC Ajax

Drijvende kracht van Ajax dit seizoen. Kampioen van Nederland, halve finale in de Champions League, bekerwinnaar. Ziyech moet het nu ook waarmaken bij de nationale ploeg. De verwachtingen zijn alleszins hooggespannen bij de Leeuwen van de Atlas. Heeft nochtans een getroubleerde relatie met bondscoach Hervé Renard. Miste de Africa Cup twee jaar geleden door een conflict met de Fransman. Uitstekende vista en traptechniek, dropt passes waar hij wil.

Kalidou Koulibaly - Senegalees - 28 jaar - SSC Napoli

Koulibaly, ex-speler van Racing Genk, wordt elke transferperiode in verband gebracht met Europese topclubs. Op zijn 28ste is het moment rijp voor een toptransfer en vooral Manchester United zou ver willen gaan voor de Senegalese verdediger. Een goede Africa Cup kan misschien wel helpen om het dossier een laatste zetje te geven. Koulibaly heeft in zijn contract bij Napoli een afkoopclausule van 150 miljoen euro staan, maar voorzitter Aurelio De Laurentiis heeft al aangegeven dat voorstellen rond de honderd miljoen euro bespreekbaar zijn. Koulibaly werd geboren in Frankrijk en hij speelde ook voor de Franse jeugdelftallen, maar in 2015 viel zijn keuze toch op de Senegalese nationale ploeg.

Naby Keita - Guineeër - 24 jaar - Liverpool

Speelt bij Liverpool met het mytische nummer ‘8' van Steven Gerrard. Box-to-box middenvelder met goede voetjes. Stabilisator die altijd vol overgave voetbalt. De man die alles kan bij het Guinée van Paul Put. Kwam in aanraking met het Duitse gerecht toen hij nog voor RB Leipzig speelde. Vervalste documenten uit zijn thuisland om aan een rijbewijs te geraken. Betaalde daarvoor een boete van 250.000 euro.

Moussa Marega - Malinees - 28 jaar - FC Porto

Mali rekent in Egypte voor goals op Moussa Djenepo (die van Standard naar Southampton trekt, red.), Abdoulay Diaby (ex-Club, nu Sporting, red.), maar vooral: Moussa ‘The Beast’ Marega. De 28-jarige bonkige spits scoorde de voorbije twee seizoenen met de ogen dicht bij FC Porto. Marega, die in Frankrijk werd geboren en ook de Congolese nationaliteit bezit, staat op de radar van ploegen als Olympique Marseille en Wolverhampton. Zijn sterke prestaties in de Champions League van afgelopen jaar hebben daar ongetwijfeld mee te maken - Marega trof zes keer raak op het kampioenenbal. Daardoor kleeft er nu wel een prijs van zo'n veertig miljoen euro op zijn hoofd.

Alex Iwobi - Nigeriaan - 23 jaar - Arsenal

De aanvallende weelde is groot bij Nigeria. Ahmed Musa, Moses Simon, Victor Osimhen, Henry Onyekuru en Odion Ighalo maken allemaal deel uit van de 23-koppige selectie van bondscoach Gernot Rohr. Ook van de partij: flankaanvaller Alex Iwobi van Arsenal. Iwobi werd geboren in Lagos, maar groeide op in Engeland. Hij voetbalt al zijn hele leven bij de ‘Gunners’ en scoorde recent nog een knappe goal in de Europa League-finale, die Arsenal wel zwaar verloor van Chelsea. Iwobi is het neefje van de legendarische Nigeriaanse voetballer Jay-Jay Okocha, die de winger naar eigen zeggen “alles leerde”.