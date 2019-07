Spelers die de baan opgaan om truitjes te verkopen, een bondscoach met een bijjob “om rond te komen”: maak kennis met Africa Cup-sensatie Madagaskar Peter Luysterborg

03 juli 2019

13u05 0 Buitenlands voetbal Madagaskar staat op stelten. De debutant op de Africa Cup sloot de eerste ronde tot verbazing van iedereen als groepswinnaar af, voor het sterke Nigeria. Het bracht ongeziene vreugdetaferelen teweeg op het straatarme eiland in de Indische Oceaan, tot voor kort meer bekend om zijn exotische diersoorten dan om zijn goeie voetballers. Een portret van dé sensatie op deze 32ste Africa Cup.

Nicolas Dupuis. U hebt ongetwijfeld nog nòòit van hem gehoord, maar beschaamd hoeft u daarvoor niet te zijn. De 51-jarige Fransman was in eigen land als speler en als coach enkel in lagere regionen actief. In maart 2017 werd Dupuis aangesteld als bondscoach van Madagaskar. Het werd het begin van een voetbalsprookje. Dupuis loodste Madagaskar naar de eindronde van de Africa Cup, een primeur voor de eilandbewoners. Straffe toeren, want Madagaskar beschikt niet over een eigen nationale competitie. “Wie het in het voetbal wil maken, zwermt uit naar Frankrijk (de vroegere kolonisator, red.)”, zegt kapitein Faneva Andriatsima, die in de Ligue 2 speelt bij Clermont-Ferrand. In totaal zijn dertien spelers uit de selectie in Frankrijk werkzaam. Aan exotische namen geen gebrek: Romario Baggio Rakotoarisao, een 25-jarige aanvaller, springt er het meest uit.

Na de historische kwalificatie ging Madagaskar, nummer 108 op de FIFA-ranking, tijdens de eindronde in Egypte door op zijn elan. De ‘Barea’ - de bijnaam van de nationale elf verwijst naar een lokale veesoort - begonnen met een 2-2-gelijkspel tegen het Guinee van Paul Put. Daarna gingen Burundi en Nigeria, een outsider voor de titel, genadeloos voor de bijl. In de achtste finales wacht nu DR Congo. “Ik moet de spelers bedanken die de bevolking van Madagaskar trots hebben gemaakt”, zei bondscoach Dupuis na de stuntzege (2-0) tegen Nigeria. “Nederigheid en vertrouwen in eigen kunnen hebben ons zover gebracht. Nu willen we zover mogelijk geraken. De jongens zijn gegroeid tijdens dit toernooi, we zijn één grote familie. Maar vergeet niet: wij zijn en blijven Klein Duimpje.”

Voor het geld hoeft Dupuis het niet te doen. In het straatarme Madagaskar moet ruim 90 procent van de bevolking rondkomen met minder dan twee euro per dag. Een riant contract is aan de Fransman niet besteed. Om zijn rekeningen te kunnen betalen, heeft Dupuis een ‘bijjob’ op zich genomen. Naast Madagaskar coacht hij ook de Franse vierdeklasser FC Fleury. “Je moet goed georganiseerd zijn om beide jobs te kunnen combineren”, zegt Dupuis. “Maar beide teams zitten in mijn hart. Dat de mensen in Madagaskar zo dankbaar zijn, werkt inspirerend.”

Kapitein Andriatsima ging in de aanloop naar de Africa Cup met 600 teamtruitjes de baan op. Het geld van de verkoop moest dienen om het nodige trainingsmateriaal aan te schaffen. “Wij willen alles doen voor ons land”, zegt Charleroi-middenvelder Marco Ilaimaharitra, de enige ‘Belg’ in de selectie. “De hele bevolking van Madagaskar leeft met ons mee. Dat we hen dit allemaal kunnen teruggeven, maakt ons zo trots.” Ilaimaharitra, één van de sterkhouders van het team, is in de achtste finale helaas geschorst. “Een tegenslag”, beseft bondscoach Dupuis. “Zijn afwezigheid scheelt een slok op de borrel. Maar we vinden er wel iets op.”

Intussen is ook president Andry Rajoelina - zo gaat dat met politici - mee op de kar van het succes gesprongen. Rajoelina charterde een vliegtuig dat 480 voetbalfans naar Egypte moet overvliegen om er de nationale ploeg naar de kwartfinales te schreeuwen. Vanuit hoofdstad Antananarivo vertrekken namelijk geen commerciële vluchten naar Egypte. Goedkoop wordt het grapje niet: 530 euro, ticket voor de match en een maaltijd inbegrepen. Rajoelina zelf gaat ook mee. “Wat de Barea’s doen, is historisch”, zegt Jean Josue Njakasolo, terwijl hij aanschuift aan de balie van Air Madagascar. “Deze ticketprijs betekent niets vergeleken met de trots die het nationale team ons verschaft.”