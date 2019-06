Exclusief voor abonnees Paul Put In 2013 finalist met Burkina Faso, nu op zoek naar nieuwe stunt met Guinee: “Het was hier een puinhoop” Frank Dekeyser

22 juni 2019

08u35 0 Africa Cup Hij is de enige Belgische trainer op de Africa Cup. Paul Put (63) over Leven en Werk in Guinee.

“In Afrika ben je snel een god.”

Zijn laatste – korte – interview met Het Laatste Nieuws dateert intussen al van 2013. Toen haalde Paul Put (63) met ­Burkina Faso de finale van de Africa Cup, werd hij verkozen tot Afrikaans Coach van het Jaar en werd hij gedecoreerd door de Burkinese president. Na zijn periode bij Burkina Faso was Put nog bondscoach van Jordanië, ging hij aan de slag bij USM Algers in Algerije – waarmee hij in de ­halve finale van de Champions League stond – en mocht hij zich een paar maanden bondscoach van Kenia noemen. Daar werd onze landgenoot in maart vorig jaar ‘weggekocht’ door Guinee. Put trof naar eigen zeggen een bouwwerf. “Er was geen discipline”, zegt hij. “Tussen de ­spelers onderling waren er problemen, er was totaal geen respect voor de technische staf. Het was een echte puinhoop qua organisatie en structuur. Met de ­medewerking van de bondsvoorzitter hebben we de spelers kunnen overtuigen van een nieuwe werkwijze. Het heeft veel tijd en werk gevraagd, maar er is heel veel veranderd. Als we nu een vlucht pakken, is alles in orde. Een hotel boeken? Wordt geregeld. Vroeger was dat blijkbaar niet altijd het geval. Dat was een ­probleem. Guinee had spelers die op het hoogste niveau voetbalden, maar toen ze naar de nationale ploeg kwamen, was er niets geregeld. Ze liepen bij wijze van spreken binnen en buiten wanneer ze wilden. We hebben de puntjes op de i ­gezet. De wil om er iets van te maken is groot. Bij de federatie, bij iedereen. (lacht) Alleen weet je dat je in Afrika iets meer geduld moet hebben. Last minute zijn er altijd dingen die kunnen mislopen.”

