Kameroen dan toch op weg naar Egypte na onenigheid over premies

21 juni 2019

Bron: Belga 0 Africa Cup De Ontembare Leeuwen van Kameroen, de huidige bekerhouders van de Africa Cup, zijn dan toch vertrokken naar Egypte. De spelers De Ontembare Leeuwen van Kameroen, de huidige bekerhouders van de Africa Cup, zijn dan toch vertrokken naar Egypte. De spelers weigerden gisteren om Yaoundé te verlaten zolang hun deelnamepremies niet verhoogd werden.

"Op weg naar Egypte met de Ontembare Leeuwen", zo schreef de Kameroense minister van Sport Narcisse Mouelle Kombi op zijn Facebookpagina. Als bewijs plaatste hij meerdere foto's online van Kameroense internationals op de luchthaven van Yaoundé.

De eindlaureaat van de jongste Africa Cup weigerde donderdagavond om op het vliegtuig richting Egypte te stappen wegens een conflict over de deelnamepremies. De Kameroense minister van Sport zette vervolgens alle zeilen bij om de plooien glad te strijken en ging met enkele vertegenwoordigers van de spelersgroep rond de tafel zitten. De voorzitter van de Kameroense voetbalfederatie (Fécafoot) bood toen een extra deelnamepremie van 5 miljoen CFA-frank aan (7.600 euro).

In een open brief aan de minister verklaarde de spelersgroep vrijdag de onderhandelingen op te blazen omdat de voorgestelde premie nog steeds "ontoereikend" was, maar ze gaf wel aan deze vrijdag naar Egypte af te reizen.

Kameroen speelt dinsdag zijn eerste wedstrijd op de Africa Cup. De selectie van bondscoach Clarence Seedorf, met onder meer Ajacied André Onana, PSG-aanvaller Eric Maxim Choupo-Moting, Oostende-doelman Fabrice Ondoa en Standard-verdediger Collins Fai, is ingedeeld in groep F met Ghana, Benin en Guinee-Bissau.