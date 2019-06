Egypte start Africa Cup met nipte zege na goal Trezeguet (ex-Anderlecht) LPB

22 juni 2019

Gastland Egypte is de Africa Cup gestart met een nipte zege tegen Zimbabwe. Mahmoud Trezeguet (ex-Anderlecht en -Moeskroen) tekende kort voor rust voor het enige doelpunt van de wedstrijd. Voordien had Egypte onder aanvoering van Mo Salah al tal van kansen gecreëerd, maar die werden niet benut. In de tweede helft verzuimden de Egyptenaren, zevenvoudig winnaar van de Africa Cup, verder uit te lopen. Zimbabwe probeerde gelijk te maken, maar kwam offensief tekort. Musona (Lokeren) en Nakamba (Club Brugge) stonden in de basiself bij Zimbabwe.