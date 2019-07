Deze (oude) bekenden van het Belgische voetbal kunnen in actie komen in Africa Cup-finale MMP

19 juli 2019

17u00 0

Algerije en Senegal staan vanavond om 21 uur tegenover elkaar in de finale van de Africa Cup. Bij beide teams spelen ook een aantal (ex)-’Belgen’ mee die kans maken op de trofee.

SENEGAL

Krépin Diatta: de flankaanvaller van Club Brugge is de enige van de Africa Cup-finalisten die nu nog in onze competitie speelt. De sneltrein heeft acht interlands op zijn conto en scoorde zijn eerste doelpunt voor de nationale ploeg op dit toernooi, in de groepsfase tegen Tanzania. In 36 wedstrijden voor Club wist Diatta twee keer te scoren. Voor hij twee seizoenen geleden naar blauw-zwart kwam, speelde hij een seizoen bij Sarpsborg in Noorwegen.

Mbaye Diagne: hij stond jarenlang op de loonlijst van Juventus, maar daar speelde hij nooit een officiële wedstrijd. De Italiaanse topploeg leende hem uit aan onder andere Lierse en Westerlo, maar daar kon hij nooit echt overtuigen. Via passages in Hongarije (Újpest) en China (Tianjin Teda) belandde hij in Turkije. Bij Kasimpasa brak hij uiteindelijk wél door met 32 doelpunten in 36 duels. Hij versierde vorig jaar een toptransfer naar Galatasaray en scoorde ook daar 11 keer in 17 duels. Hij pakte er bovendien de titel. In 8 duels met Senegal wist hij nog niet te scoren.

Kalidou Koulibaly: de verdediger begon zijn carrière bij Metz in de Franse tweede klasse. In zijn twee seizoenen bij Genk won hij de beker en maakte hij een dusdanig goede indruk dat Napoli hem inlijvde voor 6, 5 miljoen euro. Bij de Zuid-Italianen is hij in vijf seizoenen uitgegroeid tot de rots in de branding achterin. Hij stond deze zomer in de belangstelling van Manchester United. Hij speelde al 37 interlands.

ESPECIAL SARRI:



CENTRALES.



Kalidou Koulibaly:

20/06/1991 (27)

Internacional con Senegal 🇸🇳.

Altura: 1,87 m

Pie: derecho



Pieza FUNDAMENTAL para Sarri. Jugador rápido, tiempista, siempre está bien ubicado, es feroz por arriba. Y solo costó 7.74 € en 2014 desde el Genk. 👏🏼 pic.twitter.com/fZlsjuPx8k Planteo Táctico(@ PlanteoT) link

Cheikhou Kouyaté: zijn carrière in België begon bij RWDM. Van daar trok hij naar Anderlecht. Paars-wit leende hem eerst nog een seizoen uit aan Kortrijk, maar in de vijf jaar daarna bij Anderlecht was hij een vaste waarde in de defensie. Hij speelde maar liefst 206 matchen voor de recordkampioen. Kouyaté zag dat beloond met een transfer naar de Premier League bij West Ham. Daar was hij meteen een basisspeler en ging hij verder op zijn elan bij Anderlecht. Vorig seizoen nam Crystal Palace de middenvelder over voor zo’n 10 miljoen euro. Hij speelde dit seizoen 36 wedstrijden bij het team van Christian Benteke. Vanavond tracht hij als kapitein Senegal naar de titel te stuwen. Hij speelde al 52 interlands.

Moussa Wagué: misschien wel het meest bijzonder verhaal van allemaal. In twee seizoenen Eupen trok de verdediger zowaar de aandacht van Barcelona. De Catalaanse grootmacht laat hem voorlopig nog bij het B-team spelen, maar afgelopen seizoen mocht hij toch al 4 keer meedoen met het A-elftal. 1 keer was hij zelfs basisspeler, weliswaar in een bekermatch. Van de Panda’s naar de Blaugrana, je moet het maar doen. Voor zijn land speelde hij al 17 keer.

ALGERIJE

Adlène Guedioura: de 33-jarige Algerijnse middenvelder is een echte clubhopper. Hij begon zijn carrière in de lagere Franse klassen. Na een resem clubs daar kwam hij bij Kortrijk terecht. Een seizoen later speelde hij voor Charleroi, waar hij een goede indruk maakte.Maar ook daar zou hij maar één seizoen blijven. Hij speelde 37 matchen in de Belgische hoogste klasse. Na zijn Belgisch avontuur trok hij naar Wolverhampton. Dat leende hem uit aan Nottingham Forest. Hij passeerde daarna nog bij Crystal Palace, Watford en Middlesbrough. Nu speelt hij al twee seizoenen opnieuw voor Nottingham Forest. In een profcarrière van 15 jaar versleet hij al 11 clubs. Van nationaal team kan hij uiteraard niet wisselen en daar speelde hij al 40 keer voor.

Ramy Bensebaini: de nog steeds maar 24-jarige Algerijnse verdediger heeft al een hele weg afgelegd. Hij belandde in België bij het voormalige Lierse. De Kempense club leende hem na één seizoen voor twee seizoenen uit aan het Franse Montpellier, waar hij vaak aan spelen toe kwam. In 2016 tekende hij een vast contract bij Rennes, waar hij uitgroeide tot een vaste waarde. Intussen speelde hij op zijn jonge leeftijd al meer dan 100 matchen in de Ligue 1. Dit seizoen werd hij al herhaaldelijk gelinkt aan een transfer naar de Premier League. Onder meer Arsenal zou interesse getoond hebben. Voor Algerije mocht hij al 23 keer aantreden waarin hij twee keer scoorde.

Algerian defender trying to get Zaha red carded. #CIVALG pic.twitter.com/pIbW5BWw7s SLAY-PAPA 🍒🍷 (a.k.a Mr. Skye 🙄)(@ TweetAtAustin) link

Youcef Atal: van Paradou AC in zijn thuisland trok hij in het seizoen 17-18 naar KV Kortrijk. Hij speelde echter maar acht matchen bij de West-Vlaamse club. Daarop trok hij afgelopen seizoen naar Nice. De middenvelder wist er in 30 wedstrijden 6 keer te scoren. Voor de Algerijnse nationale ploeg kwam hij al 13 keer in actie.