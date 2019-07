Algerije wint de Afrika Cup met het kleinste verschil na vroege goal tegen Senegal DMM

19 juli 2019

23u04 5 Afrika Cup Algerije heeft in Caïro de Afrika Cup gewonnen. In de finale tegen Senegal wonnen de Algerijnen met het kleinste verschil: 0-1.

Een vroege lucky goal, meer had Algerije niet nodig om z’n tweede Afrika Cup te winnen. In de finale tegen Senegal ging Bounedjah na twee minuten z’n kans. Via een Senegalees been verdween de bal in doel. Krépin Diatta (Club Brugge) kwam op het uur in het veld, maar kwam niet tot scoren. Op de erelijst volgen de Algerijnen Kameroen op. De eerste eindzege van Algerije op de Afrika Cup dateert van bijna dertig jaar geleden. De Noord-Afrikanen waren in 1990 ook al met 1-0 te sterk voor Nigeria.