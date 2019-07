Algerije wint Africa Cup met kleinste verschil na vroege goal tegen Senegal DMM

19 juli 2019

23u04 22 Afrika Cup Algerije heeft in Caïro de Africa Cup gewonnen. In de finale tegen Senegal wonnen de Algerijnen met het kleinste verschil: 0-1.

Een vroege lucky goal, meer had Algerije niet nodig om z’n tweede Africa Cup te winnen. In de finale tegen Senegal ging Bounedjah na twee minuten z’n kans. Via een Senegalees been verdween de bal in doel. Senegal was vooral in de tweede helft veel sterker. Na een uur spelen leek de kwartfinalist van het wereldkampioenschap van 2002 een strafschop te krijgen wegens hands. Scheidsrechter Alioum Alioum draaide die beslissing na het zien van televisiebeelden terug. Ook daarna bleef Senegal beter. Algerije hield echter stand.

Bij Algerije speelden Adlene Guedioura (ex-Charleroi) en Ramy Bensebaini (ex-Lierse) de hele wedstrijd. Doelman Alexandre Oukidja (ex-Moeskroen) en Youcef Atal (ex-Kortrijk) keken toe vanop de bank. Bij Senegal was er een basisplaats voor Cheikhou Kouyaté (ex-Anderlecht). Krepin Diatta (Club Brugge) mocht in de 59e minuut invallen en een kwartier voort werd ook Mbaye Diagne (ex-Lierse en Westerlo) de loopgraven ingestuurd. Kalidou Koulibaly (ex-Genk) was geelgeschorst.

Algerije won de Africa Cup in 1990 voor het eerst, toen in eigen land. Senegal wist het evenement nog nooit te winnen. In 2002 verloor het de finale ook, toen van Kameroen.