Algerije na strafschoppen naar halve finale Africa Cup LPB

11 juli 2019

21u40

Bron: Belga 0 Buitenlands voetbal Algerije heeft zich in het Egyptische Suez geplaatst voor de halve finale van de Africa Cup. Na 120 minuten stond het 1-1. Bij de strafschoppen toonden de Algerijnen zich met 4-3 het koelbloedigst.

Sofiane Feghouli opende na twintig minuten de score voor Algerije, Jonathan Kodjia bracht Ivoorkust in de 62ste minuut langszij. Dat gebeurde een kwartier nadat Baghdad Bounedjah vanop de stip de kans miste om Algerije een dubbele voorsprong te bezorgen.

Youcef Atal (ex-KV Kortrijk) startte in de basis bij Algerije, maar moest al na 30 minuten naar de kant. Adlene Guedioura (ex-Charleroi) en Ramy Bensebaini (ex-Lierse) maakten de 120 minuten wel vol. Bensebaini zette de eerste strafschop van zijn land succesvol om. Alexandre Oukidja (ex-Moeskroen) keek vanop de bank toe. Voor Ivoorkust speelde Mamadou Bagayoko, afgelopen seizoen door KV Mechelen uitgeleend aan Red Star Parijs, de volledige wedstrijd. Victorien Angban (ex-STVV) kwam niet van de Ivoriaanse bank.

Zondag neemt Algerije het om een plaats in de finale op tegen Nigeria, dat woensdag Zuid-Afrika met 2-1 uitschakelde. Algerije won de Africa Cup in 1990 in eigen land.