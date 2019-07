Algerije na strafschoppen naar halve finale Africa Cup, Tunesië maakt einde aan sprookje Madagaskar LPB

11 juli 2019

23u06

Bron: Belga 0 Buitenlands voetbal Algerije heeft zich in het Egyptische Suez geplaatst voor de halve finale van de Africa Cup. Na 120 minuten stond het 1-1. Bij de strafschoppen toonden de Algerijnen zich met 4-3 het koelbloedigst.

Sofiane Feghouli opende na twintig minuten de score voor Algerije, Jonathan Kodjia bracht Ivoorkust in de 62ste minuut langszij. Dat gebeurde een kwartier nadat Baghdad Bounedjah vanop de stip de kans miste om Algerije een dubbele voorsprong te bezorgen.

Youcef Atal (ex-KV Kortrijk) startte in de basis bij Algerije, maar moest al na 30 minuten naar de kant. Adlene Guedioura (ex-Charleroi) en Ramy Bensebaini (ex-Lierse) maakten de 120 minuten wel vol. Bensebaini zette de eerste strafschop van zijn land succesvol om. Alexandre Oukidja (ex-Moeskroen) keek vanop de bank toe. Voor Ivoorkust speelde Mamadou Bagayoko, afgelopen seizoen door KV Mechelen uitgeleend aan Red Star Parijs, de volledige wedstrijd. Victorien Angban (ex-STVV) kwam niet van de Ivoriaanse bank.

Zondag neemt Algerije het om een plaats in de finale op tegen Nigeria, dat woensdag Zuid-Afrika met 2-1 uitschakelde. Algerije won de Africa Cup in 1990 in eigen land.

Tunesië laat Madagaskar kansloos

Tunesië heeft een einde gemaakt aan het sprookje van Madagaskar. De sensatie van deze Africa Cup verloor kansloos met 0-3. Tunesië liet een helft lang Madagaskar in de waan dat een nieuwe stunt mogelijk was. Kort na de hervatting sloeg de ploeg van de Franse bondscoach Alain Giresse toe. Een schot van Ferjani Sassi belandde via het lichaam van verdediger Thomas Fontaine achter doelman Melvin Adrien. Kort daarna tekende Youssef Msakni voor de 0-2. In blessuretijd legde Naïm Sliti na een snelle uitbraak de eindstand vast.

Behalve aanvoerder Msakni (Eupen) stond met Dylan Bronn (AA Gent) nog een tweede speler uit de Jupiler Pro League in de basis bij Tunesië. Anice Badri (ex-Moeskroen) zat op de bank. Bij Madagaskar voetbalde Charleroi-spits Marco Ilaimaharitra 77 minuten mee. Tunesië neemt het zondag in de halve finale op tegen Senegal.