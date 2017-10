Advocaat zet journalisten op scherp: "Jullie hebben nooit op niveau gevoetbald" PL

16u44

Bron: anp/nos 0 REUTERS Buitenlands Voetbal Dick Advocaat gaat morgen zijn opstelling niet aanpassen aan het resultaat van Zweden eerder op de dag. Dat liet de Oranje-bondscoach vanmiddag weten op een persconferentie in het Wit-Russische Borisov. Advocaat zette meteen ook de verzamelde pers op scherp: "Jullie hebben nooit op niveau gevoetbald."

Nederland gooit morgenavond (20u45) in Wit-Rusland zijn laatste troeven op tafel in de strijd om een WK-ticket. Een zege is een absolute must, maar er is meer dan dat. Concurrent Zweden ontmoet eerder op de dag (18u) immers in dezelfde groep het bescheiden Luxemburg. Het verschil tussen Zweden en Nederland in het klassement bedraagt drie punten, maar de Scandinaven hebben ook een beduidend beter doelsaldo (+11 tegenover +5). Komende dinsdag nemen beide landen het tegen elkaar op in Amsterdam, zodat de opdracht voor Oranje duidelijk is: zoveel mogelijk goals maken in Wit-Rusland, om tegen Zweden dan de deur naar de WK-barrages open te beuken.



"Ik heb er het volste vertrouwen in dat we twee keer winnen", aldus Advocaat. "De ploeg gelooft daar ook in. Er zijn twee manieren om Wit-Rusland te bestrijden. Vanaf minuut één druk zetten of ze laten komen. Dan creëer je ruimte voor jezelf. Als je kijkt naar de doelpunten die Zweden maakte tegen Wit-Rusland (Zweden won er met 0-4, red.), zie je dat ze bijna allemaal uit een counter vielen. Ik begrijp overigens niet dat Oranje moet aftrappen op een moment dat de uitslag van het duel tussen Zweden en Luxemburg al bekend is. Maar ik ga mijn opstelling zeker niet aanpassen aan dàt resultaat."



Toen enkele journalisten daar vragen over hadden, antwoordde Advocaat met een kwinkslag. "De meesten die hier zitten, hebben allemaal gevoetbald. Maar niet op dat niveau, nee. Dat kan niemand hier zeggen, of althans heel weinig. Ik, ja."

Dick Advocaat zet (lachend) de pers op scherp in aanloop naar #witned. "Jullie hebben nooit op niveau gevoetbald." https://t.co/ajdC2dYQlj pic.twitter.com/3G06pufLA7 NOS Sport(@ NOSsport) link