Acht maanden geleden doodverklaard, vorig weekend gewoon op het veld in oefenwedstrijd Nürnberg NVE

27 februari 2020

05u30 0 Buitenlands voetbal Terug onder de levenden? Dennis Lippert speelde afgelopen weekend met FC Nürnberg mee in een oefenwedstrijd na een lange afwezigheid. Op de website van de Duitse voetbalbond (DFB) viel echter te lezen dat Lippert vorige zomer was overleden. Een misverstand, zo blijkt.

Ze zullen raar opgekeken hebben bij de Duitse voetbalbond toen ze de naam Dennis Lippert zagen passeren op het wedstrijdblad van FC Nürnberg. In een oefenwedstrijd mocht hij na een immens lange revalidatie nog eens opdraven op de linksachter, een scheur in zijn kruisband had hem drie jaar lang aan de kant gehouden.

Op de website van de DFB worden van alle spelers gegevens bewaard. Nu blijkt dat er een grote fout in de gegevens van Lippert was gemaakt. Gedurende acht maanden stond er in die database achter de geboortedatum van Lippert ook een sterfdatum. 20.02.1996 - 11.06.2019, zo viel er te lezen. Vreemd, aangezien hij afgelopen weekend gewoon op het veld stond. De verdediger gaf aan nog nooit van de fout te hebben gehoord. De DFB heeft de overlijdensdatum ondertussen verwijderd uit hun database.

Een verklaring voor deze fout? Lippert had wel een idee. “Ik weet dat er een motorrijder vorig jaar bij een ongeval is omgekomen. Hij had dezelfde naam en was zo oud als ik.” Op 8 juni 2019 is ene Dennis Lippert inderdaad omgekomen in een ongeval tijdens het internationale Duitse Motorkampioenschap in Oschersleben. De Duitser overleed enkele dagen na het ongeval aan zijn verwondingen. De overleden motorrijder was slechts zes weken jonger dan zijn naamgenoot.