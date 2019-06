Aanwinst van RB Leipzig loopt gruwelijke enkelbreuk op tijdens EK U21 Redactie

18 juni 2019

11u04

Bron: Belga 0 Buitenlands voetbal De Oostenrijker Hannes Wolf heeft gisteren op het EK voor beloften (U21) in Italië zijn enkel gebroken. Dat is ook slecht nieuws voor RB Leipzig, de Duitse topclub die hem deze zomer voor 12 miljoen euro overnam van zusterclub RB Salzburg.

Wolf viel geblesseerd uit in het groepsduel tegen Servië (2-0), waarin hij de score had geopend. "Deze diagnose is een shock", tweette Leipzig als reactie op het nieuws over de enkelbreuk. De 19-jarige aanvallende middenvelder kijkt aan tegen een maandenlange revalidatie.

Hannes Wolf was vorig seizoen bij Salzburg goed voor elf doelpunten en twaalf assists in 40 wedstrijden. Hij stond twee keer in de basis tegen Club Brugge in de zestiende finales van de Europa League, waarin Salzburg blauw-zwart uitschakelde (2-1 in Brugge, 4-0 in Salzburg). RB Leipzig eindigde vorig seizoen als derde in de Bundesliga en komt daardoor uit in de poules van de Champions League.

Opgelet, onderstaande beelden zijn niet geschikt voor gevoelige kijkers:

What a horrible injury from #Austria Hannes Wolf. Get well soon. 🙏🏻 pic.twitter.com/oYINONaRUd Red Devils Crew(@ RedDevilsCrew) link