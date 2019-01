Aanvoerder De Bruyne boekt met Man City vlotte bekerwinst tegen Rotherham, Fulham na treffer Odoi en penaltymisser Mitrovic pijnlijk onderuit tegen vierdeklasser XC

06 januari 2019

17u46 0 Buitenlands Voetbal Manchester City heeft zich probleemloos geplaatst voor de vierde ronde van de FA Cup. De Citizens, met aanvoerder Kevin De Bruyne aan de aftrap, legden tweedeklasser Rotherham United met 7-0 over de knie.

De Bruyne is na een lange revalidatieperiode aan de beterhand, maar op Boxing Day moest de middenvelder na een trap toch gewisseld worden. Coach Pep Guardiola hield 'King Kev' vervolgens twee duels aan de kant. Tegen Rotherham United stond hij opnieuw in de basis. De Bruyne kreeg zelfs de aanvoerdersband en die gaf hem vleugels. Hij veinsde het schot, gaf achteloos mee in de loop van Sterling (12.) en die brak al vroeg de ban voor de Citizens.

Foden (42.) verdubbelde met een gelukje de score, en Ajayi gleed de 3-0 op slag van rust ongelukkig in eigen doel. Na de pauze ging de thuisploeg voort op het elan. Jesus (52.) tikte de 4-0 tegen de netten. Mahrez (73.), Otamendi (78.) en Sané (85.) legden de zware 7-0-eindcijfers vast. De Bruyne werd in minuut 67 gewisseld. De kersverse City-aanvoerder maakte dit seizoen nog geen match vol. Vincent Kompany stond niet op het wedstrijdblad.

Fulham laat zich verrassen door vierdeklasser

Voor Fulham eindigt het bekerverhaal in de derde ronde. Tegen vierdeklasser Oldham opende onze landgenoot Denis Odoi (52.) nochtans de score op Craven Cottage. Surridge (76.) bracht de bezoekers via strafschop op gelijke hoogte. Ook Fulham kreeg een penalty, maar de nog maar pas ingevallen Aleksandar Mitrovic (ex-Anderlecht) geraakte niet voorbij doelman Iversen. Het zou de thuisploeg duur komen te staan, want aan de andere kant knikte Lang (88.) de 1-2 wel in de touwen. Oldham stort de ploeg van coach Ranieri in een diepe rouw.

Beter nieuws was er voor Ilias Chair, die met tweedeklasser QPR wel de poort van de vierde ronde openbeukte. In een thuisduel met reeksgenoot Leeds trokken de Rangers met 2-1 aan het langste eind. Chair, een jeugdproduct van SK Lierse, maakte de slotminuten vol.

In de Coupe de France mogen Thomas Foket en Björn Engels zich met Reims opmaken voor de zestiende finales. Dankzij doelpunten van Oudin (32.) en Cafaro (36., penalty) klopten de Noord-Fransen de tweedeklasser Lens met 2-0. Ook Monaco, dat zonder Nacer Chadli en Youri Tielemans won tegen het bescheiden Canet-Roursillon (0-1), stoot door. Marseille maakte dan weer afgang in het Franse bekertoernooi. L'OM ging met 2-0 de boot in tegen vierdeklasser Andrézieux.