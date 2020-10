Aanvallend niet kordaat genoeg, verdedigend te laks: De Boer mist zijn start bij Oranje FDZ

07 oktober 2020

23u26 0 Buitenlands voetbal Een onvergetelijk debuut werd het niet voor Frank de Boer. Nederland-Mexico: 0-1. Zzzzlaapverwekkend voetbal van Oranje.

Het was zoeken voor de Nederlanders. Na het vertrek van Ronald Koeman - hij kneedde opnieuw een hechte ploeg in zijn periode als bondscoach. Hij zorgde voor eensgezindheid, voor een duidelijke structuur, voor een hernieuwd zelfbewustzijn, voor goede resultaten en voor oerdegelijk voetbal met een plan. Onder De Boer zal het grotendeels anders zijn. We zeggen niet slechter, maar anders. Hij zal zijn eigen accenten leggen, zijn eigen visie doordrukken. Het is afwachten of de ploeg die snel oppikt. Vanavond begon Nederland alvast weifelend aan het tijdperk De Boer - hij gunde in de oefenmatch een paar basisspelers rust met de Nations League in het vooruitzicht. Een beetje à la Martínez donderdag tegen Ivoorkust.

Tegenstander Mexico zorgde voor het eerste gevaar na tien minuten. Hateboer liet zich al te gemakkelijk in de luren leggen, Raúl Jiménez schoot voorlangs. Aan de overkant was er een schotje van Depay en een goede poging van Berghuis, allebei gepakt door de Mexicaanse doelman. Vlak voor de rust mocht Nederland blij zijn dat Guardado zijn schot miste of het stond 0-1.

Het bleef ook in de tweede helft zeer matig wat Oranje op de mat legde. Aanvallend niet kordaat genoeg, verdedigend te laks. Krul redde één-tegen-één met Jésus Corona - geen grap. Op het uur moest de doelman zich toch gewonnen geven. Aké maakte een lichte trekfout in de zestienmeter, de scheidsrechter legde de bal op de stip. Raúl Jiménez trapte rustig binnen. Veel stelde Nederland daar niet tegenover. Aan de zestienmeter liep er altijd wel iets mis. Een kwartier voor tijd was er opnieuw een redding nodig van Krul op een schot van de alomtegenwoordige Corona.

Een gemiste start dus voor Frank de Boer. Amper kansen bij mekaar gevoetbald, amper gevaarlijk geweest. Enkel in het slot: De Jong kopte niet goed genoeg, Depay trapte in de rebound op de lat. Dat zal anders moeten tegen Bosnië en Italië in de Nations League.