Aangehouden man in onderzoek naar dood van Emiliano Sala, blijkt ‘spookpiloot’ te zijn Peter Luysterborg

20 juni 2019

Bron: 20minutes/Daily Mail 0 Buitenlands voetbal De 64-jarige man die gisteren werd aangehouden voor onvrijwillige doodslag in de affaire rond Emiliano Sala, heeft een naam gekregen. Het gaat om David Henderson, de piloot die oorspronkelijk het vliegtuigje met de Argentijnse voetballer het Kanaal had moeten overvliegen. Dé vraag die nu op de lippen van het gerecht brandt, luidt: waaróm verzaakte ‘spookpiloot’ Henderson aan zijn opdracht?

Het is het grootste mysterie rond de trieste dood van Emiliano Sala: waarom stapte David Henderson op 21 januari niet aan boord van het vliegtuig met de Argentijnse goalgetter? De ervaren piloot voerde geregeld vluchten uit voor spelersmakelaar Willie McKay. Die laatste had Henderson ook gevraagd om Sala op die noodlottige 21ste januari veilig van Nantes naar Cardiff over te vliegen. Henderson zou het toestel nooit besturen. De Piper Malibu crashte bij nacht in het Kanaal met aan boord een andere piloot: David Ibbotson, niet bevoegd voor dergelijke vluchten. Zijn lichaam werd nooit gevonden.

Daags na de verdwijning van Sala was de verwarring over wie aan de stuurknuppel van het vliegtuigje zat groot. David Henderson werd op Facebook zelfs dood verklaard. Een bericht dat hij meteen ontkende, waarna hij zijn profiel verwijderde. Bizarre toestanden, maar in de commotie rond de zoektocht naar Sala ging het nieuws wat verloren. Zekerheid of Henderson zich op 21 januari effectief in Nantes bevond, is er niet. “Ik ben al een jaar niet meer in Nantes geweest”, zei de man in een interview met Ouest-France. Dat het wel zijn identiteitskaart was die op de luchthaven van Nantes was gecontroleerd op die bewuste dag? “Heb ik geen uitleg voor, dat moet een vergissing geweest zijn van de luchthavenautoriteiten.”

Geruchten dat er zich drie personen - Sala, Ibbotson en Henderson - op het tarmac in Nantes aanboden, konden tot dusver evenmin bevestigd worden. Het gerecht beet zich echter vast in de zaak en besliste gisteren om Henderson aan te houden. Over zijn precieze betrokkenheid is nog niets bekend. De speurders werden onder meer getriggerd door het feit dat Henderson de verblijfskosten van Ibbotson in Nantes op zich had genomen. “Ibbotson verloor zijn kredietkaart en kon zo zijn hotelrekening niet betalen”, is daarvoor de uitleg van makelaar Willie McKay. Henderson kwam gisteren uiteindelijk voorwaardelijk weer vrij. De ‘spookpiloot’, die beticht wordt van onvrijwillige doodslag, zou met de onderzoekers meewerken. Hoofdinspecteur Simon Huxter: “Dit is het eerste resultaat van een groot onderzoek naar de omstandigheden rond de dood van Emiliano Sala.”

Britse media probeerden Henderson gisteren tevergeefs te contacteren in zijn woonplaats Yorkshire. Verder dan een bezoekje bij de buren kwamen ze niet. Henderson en echtgenote Debbie bleken een avondje uit gepland te hebben. “Ik zag ze daarnet vertrekken, ze zagen er onbezorgd uit”, aldus een buurman. “Hun zoon en schoondochter zijn net enkele dagen op bezoek geweest met hun baby van bijna een jaar oud. David heeft het wiegje nog naar de auto gedragen. Hij leek erg opgewekt.”