96ste minuut nekt Duitsers: Spanje raapt punt diep in blessuretijd XC

03 september 2020

23u02

Bron: Belga 2 Buitenlands voetbal Duitsland en Spanje hebben in Stuttgart 1-1 gelijkgespeeld tijdens de eerste grote affiche in de Nations League editie 2020-2021. Gaya legde in minuut 96 de eindstand vast.

Op een doelpunt was het lang wachten in Stuttgart, maar iets na het uur maakte Chelsea-aanvaller Timo Werner (63.) er dan toch werk van. Na een strakke pass vanop links van Gosens zette hij eerst nog drie spelers in de wind om vervolgens af te werken vanop de rand van het zestienmetergebied. Diep in de blessuretijd kwam Spanje toch nog met de gelijkmaker toen Gaya (90+6.) kon binnenkoppen na een voorzet van Rodrigo.

Bij de start van de tweede helft maakte bij Spanje Ansu Fati zijn opwachting. Met zijn 17 jaar en 308 dagen is hij de op één na jongste Spaanse international ooit. Alleen Angel Zubieta was nog jonger toen hij in 1936 in actie kwam met zijn 17 jaar en 284 dagen.

Andere partijen:

In Oekraïne-Zwitserland viel de openingstreffer veel sneller. Yarmolenko bracht de thuisploeg al na veertien minuten op voorsprong, Seferovic (41.) bracht de Zwitsers kort voor rust op gelijke hoogte. Middenin de tweede helft bracht Zinchenko (68.) de Oekraïners opnieuw op voorsprong op aangeven van Anderlecht-verdediger Bogdan Mykhaylichenko. AA Gent-aanvaller Roman Yaremchuk mocht bij Oekraïne invallen in de 54e minuut, Igor Plastun (AA Gent) en Eduard Sobol (Club Brugge) bleven 90 minuten op de bank. Oekraïne gaat aan de leiding in groep 4 als enige land met drie punten, Duitsland en Spanje tellen ieder één punt.

Op het B-niveau speelden Bulgarije en Ierland 1-1 gelijk na doelpunten van Kraev (56.) en Duffy (90+3.). Wales was Finland de baas met 0-1 dankzij Moore (80.), Hongarije ging met 0-1 winnen in Turkije na een doelpunt van Szoboszlai (80.). Rusland klopte Servië met 3-1 dankzij twee treffers van Dzyuba (48, 81.) en eentje van Karavaev (69.). De Servische tegengoal werd gemaakt door Aleksandar Mitrovic (78., ex-Anderlecht).

In de C-afdeling speelden Moldavië en Kosovo 1-1 gelijk. Slovenië-Griekenland bleef 0-0. In de D-league tot slot bleef Letland-Andorra 0-0 en haalde de Faeröer het met 3-2 van Malta.