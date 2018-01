8,8 miljoen surfers stemmen De Bruyne en Hazard in UEFA Fans' Team van het Jaar YP

12u07 1

Kevin De Bruyne en Eden Hazard. Buitenlands Voetbal Kevin De Bruyne (Manchester City) en Eden Hazard (Chelsea) zijn opgenomen in het Team van het Jaar van de Europese Voetbalconfederatie UEFA, dat vandaag werd bekendgemaakt. Dat is een primeur voor België. Sinds de oprichting van de prijs in 2001 staan er voor het eerst landgenoten in de basiself. Dries Mertens (Napoli) en Thomas Meunier (Paris Saint-Germain), die eveneens genomineerd waren, haalden het niet. Champions League-winnaar en Spaans kampioen Real Madrid is hofleverancier met vijf spelers.

In doel staat de Italiaan Gianluigi Buffon (Juventus). De vierkoppige defensie bestaat uit de Braziliaan Dani Alves (Juventus/Paris Saint-Germain), de Spanjaard Sergio Ramos (Real Madrid), de Italiaan Giorgio Chiellini (Juventus) en de Braziliaan Marcelo (Real Madrid). Op het middenveld krijgen Rode Duivels De Bruyne en Hazard het gezelschap van de Duitser Toni Kroos (Real Madrid) en de Kroaat Luka Modric (Real Madrid). Het spitsenduo wordt gevormd door de Argentijn Lionel Messi (FC Barcelona) en de Portugees Cristiano Ronaldo (Real Madrid).

Onder Pep Guardiola groeide De Bruyne het afgelopen jaar uit tot een absolute sterkhouder bij Manchester City, koploper in de Premier League. Dit seizoen kwam de middenvelder al tot zes doelpunten en negen assists.

Met Chelsea kroonde Hazard zich vorig seizoen tot Engels landskampioen met Chelsea. Hij was met zestien goals en vijf assists van onschatbare waarde voor de 'Blues'. Dit seizoen trof Hazard al zes keer raak en realiseerde hij twee assists in de Premier League.

De vier Rode Duivels stonden sinds eind november op een shortlist met daarop vijftig genomineerden. De selectie werd samengesteld door een UEFA-panel bestaande uit journalisten en experten. Zij baseerden zich voor hun keuze op de prestaties geleverd in club- of nationaal verband tijdens UEFA-competities in 2017. Vervolgens waren het de voetballiefhebbers die via de website van de UEFA hun favoriete elf konden samenstellen. In totaal brachten 8,8 miljoen fans hun stem uit.