6-1! Duitse beloften blikken Servië in XC

20 juni 2019

23u30

Bron: Belga 0 EK U21 Duitsland heeft een vlotte zege geboekt in zijn tweede groepswedstrijd op het EK voetbal voor beloften (-21). In het Italiaanse Triese blikten de jonge Duitsers hun Servische leeftijdsgenoten met 6-1 in. Bij de rust was het 3-0.

Marco Richter (16e), Gian-Luca Waldschmidt (30e, 37e en 80e), Mahmoud Dahoud (69e) en Arne Maier (90e) scoorden voor de Duitsers. Vijf minuten voor tijd, bij 5-0, redde Andrija Zivkovic vanop de penaltystip de Servische eer.

In de andere wedstrijd in groep B won Denemarken eerder op de dag met 3-1 van Oostenrijk, mede dankzij twee doelpunten van Genk-verdediger Joakim Maehle. Duitsland gaat met het maximum van zes punten aan de leiding in de groep, voor Denemarken (3), Oostenrijk (3) en Servië (0). De drie groepswinnaars en de beste tweede plaatsen zich voor de halve finales.