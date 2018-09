6-0! Zwitsers leiden onder regie van Shaqiri IJslanders, die straks Rode Duivels ontvangen, naar de slachtbank MDB

08 september 2018

19u51 1 Buitenlands Voetbal 6-0. Als statement van de Zwitsers in de groep van de Belgen in de Nations League kan het zeker tellen. De anders altijd zo goed georganiseerde IJslanders werden helemaal opgerold. Met regisseur Xherdan Shaqiri in een hoofdrol. Deze twijfelende IJslanders mogen dinsdag geen probleem vormen voor de Rode Duivels. Toch?

Tip voor de Belgische achterhoede: Steven Zuber niet al te veel ruimte geven om te schieten. Op 18 november kijkt de Zwitser met zijn land de Rode Duivels in de ogen. Vandaag liet de 27-jarige speler van Hoffenheim tegen IJsland alvast zien dat hij over een stevig schot beschikt. Zuber werd in de zestien aangespeeld en haalde dan snoeihard uit met zijn linker. Doelman Halldorsson had er geen verhaal tegen. Benieuwd of Zuber straks ook de beste doelman van het WK, alias Thibaut Courtois, weet te kloppen.

Zuber Goal vs Iceland for Switzerland pic.twitter.com/rq8eSzZXtD Goal Goal Goal(@ GoalGoalGoal2) link

Het bleef niet bij dat ene doelpunt. De Zwitsers duwden met de regelmaat van de klok het gaspedaal in en dan kregen de IJslanders het moeilijk. Voor de rust deelden ze dan ook nog eens een klein cadeautje uit. Doelman Halldorsson kon een vrije trap van Shaqiri niet goed wegwerken zodat Zakaria bedankte en het leer in doel tikte. In het tweede bedrijf leidden de Zwitsers hun opponenten al helemaal naar de slachtbank. Shaqiri zag zijn goed aangesneden vrije trap via het hoofd van Bjarnason in doel verdwijnen: 3-0. Zwitserse precisie.

De kopjes gingen nu helemaal naar beneden bij de bezoekers. De gaten werden groter en Shaqiri voelde zich meer en meer in zijn sas. Spits Seferovic wilde dan weer zijn doelpuntje meepikken. Eerst werd hij nog teruggefloten voor buitenspel, maar zijn treffer die daarna volgde was een meer dan fraaie collectieve aanval. Met een subtiel hakje legde Schär het leer goed voor zijn aanvaller waarop Seferovic de bal kurkdroog binnen legde. Niet veel later werd een nieuwe Zwitserse treffer wederom afgekeurd voor buitenspel. Uitstel van executie, want ook invaller Ajeti mocht juichen. En ook Mehmedi deelde in de festiviteiten: 6-0.

De IJslanders ontvangen dinsdag de Rode Duivels met flink wat muizenissen in de hoofden. Zwitserland dient zich dan weer aan als een heel interessante sparringpartner in de Nations League.

Ajeti maakt zijn debuut in stijl! Hij zet de 5-0 op het bord! 😱 pic.twitter.com/Bjvf3Zrptl Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

Mehmedi met de zesde van de avond! 🙈🙉🙊 #NationsLeague #SwitzerlandIceland pic.twitter.com/yP7LnqVvMd Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link