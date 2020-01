40-jarige (!) spits schiet derdeklasser naar replay tegen Newcastle United XC

04 januari 2020

23u29 0

Newcastle United heeft zich niet rechtstreeks kunnen plaatsen voor de vierde ronde van de FA Cup. The Magpies bleven steken tegen Rochdale (1-1), een blamage voor de club uit de Premier League. De 40-jarige spits Aaron Wilbraham viel in bij de Engelse derdeklasser en legde in de 79ste minuut de eindstand vast. Zo moeten beide teams een replay spelen.