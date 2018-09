28-0! Vrouwenelftal Benfica zorgt voor ongeziene recordscore bij debuut in tweede afdeling MH

Buitenlands Voetbal Met 36 stuks spant het Portugese Benfica nog steeds de kroon wat het aantal landstitels betreft. Maar ook de vrouwenploeg laat sinds kort van zich horen. Afgelopen weekend vermorzelde het Ponte de Frielas met liefst 28-0.

Het vrouwenelftal van de club uit Lissabon liet de ongeziene score optekenen bij het debuut in de tweede afdeling. Bij de rust stond het al 16-0. Het team werd pas eind 2017 gevormd -om die reden debuteert het in de tweede klasse- en heeft meerdere internationals in de rangen. Waaronder Braziliaans sterspeelster Darlene de Souza, die acht keer raak trof. Dat terwijl de voetbalsters van Ponte de Frielas veelal als amateurspeelsters door het leven gaan.

De monsterzege geldt meteen als de grootste zege ooit in het Portugese seniorenvoetbal – het vorige record dateert al van 1971, toen Sporting met 21-0 uithaalde in de beker.