2017 in de Europese topcompetities: een huilende Neymar, een wereldgoal van 'Diego' Mertens én recordbedragen in de Premier League

10u00 10 REUTERS Buitenlands Voetbal Voor het allerlaatste jaaroverzicht blikken we terug naar de topcompetities in het Europese voetbal. Hoe verging het de clubs in Engeland, Spanje, Italië, Duitsland en Frankrijk in 2017? Wat waren de opvallendste uitspraken en prestaties?

De Premier League: transferrecords bij de vleet en twee ijzersterke teams

Dé Europese topcompetitie die ons, Belgen, het nauwst aan het hart ligt. Kevin De Bruyne, Eden Hazard, Thibaut Courtois, Romelu Lukaku, Moussa Dembélé... Het zijn maar enkele van de vele landgenoten die aan de overkant van het kanaal hun strepen verdienen. Net zoals de voorbije jaren was het ook nu weer smullen in de Premier League en daar zit - laat ons eerlijk zijn - de macht van het geld bij de Engelse clubs wel voor iets tussen. Vooral in de zomermercato sloegen de Premier League-teams genadeloos toe met 1,55 miljard euro aan transferinvesteringen.

De sportieve prestaties? Dan kijken we vooral naar Chelsea en Manchester City. 'The Blues' stoomden in het eerste jaar onder coach Antonio Conté naar een zesde landstitel uit de clubgeschiedenis. Een heroplevende Eden Hazard toonde zich een uitstekende gangmaker, terwijl Diego Costa na zijn vele doelpunten in de titelstrijd deze zomer per sms bedankt werd voor bewezen diensten. Een half seizoen verder is het al Manchester City wat de klok slaat. Onder Pep Guardiola wervelen de 'Citizens' door de Engelse competitie met een indrukwekkende 58 op 60. Benieuwd wie Kevin De Bruyne en de zijnen in 2018 nog van de titel kan houden.

Wat moet een mens dan nog onthouden uit het afgelopen voetbaljaar in Engeland? De 56 goals van Harry Kane, de overgang van Romelu Lukaku naar "de club van zijn dromen" Manchester United en de 13de FA Cup-winst voor Arsenal. En dan zouden we ei zo na nog de magistrale vrije trap van Steven Defour vergeten.

Kampioen: Chelsea

Beste speler: N'Golo Kanté (Chelsea)

Beste doelpuntenmaker: Harry Kane - 49 goals voor Tottenham

Duurste transfers: 1. Romelu Lukaku (85 miljoen euro, van Everton naar Manchester United) - 2. Virgil van Dijk (84,5 miljoen euro, van Southampton naar Liverpool) - 3. Alvaro Morata (62 miljoen euro, van Real Madrid naar Chelsea)

Opvallendste uitspraak: "Hey Diego, ik hoop dat alles goed gaat met je? Bedankt voor de tijd die we dit seizoen doorbrachten. Ik wens je alle succes voor volgend jaar, maar je past niet meer in mijn plannen." (Sms van Antonio Conté aan Diego Costa)

Zij degradeerden: Hull City, Middlesbrough en Sunderland

Zij promoveerden: Newcastle, Brighton and Hove Albion en Huddersfield Town

Mooiste goal: Olivier Giroud (Arsenal vs Crystal Palace)

Bundesliga: geen bedreiging voor Der Rekordmeister

Heel wat minder Belgen in de Bundesliga. Met Thorgan Hazard (Borussia Mönchengladbach), Orel Mangala (Stuttgart), Divock Origi, Koen Casteels en Landry Dimata (allen Wolfsburg) zijn er slechts een handvol landgenoten in actie in de Duitse eerste klasse. Die werd dit jaar traditiegetrouw weer gedomineerd door Bayern München. De Duitse recordkampioen had voor de zomer wel een vette kluif aan promovendus en seizoensrevelatie RB Leipzig om een vijfde titel in de wacht te slepen.

Na de zomer en het gedwongen afscheid van Philipp Lahm en Xabi Alonso - beiden gingen op voetbalpensioen - had Bayern het even moeilijker. Te meer omdat Borussia Dortmund als een pijl uit een boog uit de startblokken schoot. Pas na het ontslag van Carlo Ancelotti begon de Beierse machine weer op volle kracht te draaien. Robert Lewandowski bezorgde nieuwbakken coach Jupp Heynckes met een karrenvracht goals opnieuw de koppositie, terwijl Dortmund na een slechte reeks de rol helemaal moest lossen. Bayern in 2018 dus op weg naar een nieuwe landstitel, but, hey, what did you expect?

Wat verder nog te onthouden? De bekerwinst voor Borussia Dortmund tegen het verrassende Eintracht Frankfurt, de onvoltooide transfersoap rond Aubameyang en de spectaculaire remonte van Schalke in de 4-4 tegen (alweer) Borussia Dortmund.

Kampioen: Bayern München

Beste speler: Philipp Lahm (ex-Bayern München)

Beste doelpuntenmaker: Robert Lewandowski - 44 goals voor Bayern

Duurste transfers: 1. Corentin Tolisso (41,5 miljoen euro, van Lyon naar Bayern) - 2. Andrey Yarmolenko (25 miljoen euro, van Dynamo Kiev naar Dortmund) - 3. Kingsley Coman (21 miljoen euro, van Juventus naar Bayern)

Opvallendste uitspraak: "De reden dat veel van onze spelers last hebben van spierblessures is dat hij (Carlo Ancelotti, nvdr) geen goede trainingen gaf" - Robert Lewandowski neemt zijn ex-coach stevig op de korrel.

Zij degradeerden: Ingolstadt en Darmstadt

Zij promoveerden: Stuttgart en Hannover

Mooiste goal: Robert Lewandowski (Werder Bremen vs Bayern München)

Primera Division: ongenaakbaar Real en afscheid van Neymar

Wat een palmares kan Zinédine Zidane intussen voorleggen? De trainer van Real Madrid stond in 2017 voor het tweede jaar op rij aan het roer van de Koninklijke en sleepte daarin zijn eerste Spaanse titel én zijn tweede Champions League-zege in de wacht. Ofschoon Zidane al van een onsterfelijk aura kon genieten in de Spaanse hoofdstad, dan kan hij dat nu zeker. Zelfs een mindere competitiestart dit seizoen speelt de Franse veldheer amper parten.

Dat terwijl grote rivaal Barcelona wel heel wat watertjes moest doorzwemmen in 2017. De blaugrana's zagen Neymar vertrekken voor een recordbedrag van 222 miljoen euro naar PSG en op de koop toe werd Luis Enrique vervangen door Bilboa-coach Ernesto Valverde. Die doet het ondanks de hoge verwachting wel goed. Barcelona voert bij het ingaan van 2018 de tussenstand in de Primera Division aan, terwijl ook Lionel Messi zich weer bijzonder goed bij schot voelt. De kleine Argentijn voerde Barça op het veld van rivaal Real vorige week nog naar een 0-3-overwinning. Benieuwd wat de eeuwige rivaliteit tussen Messi en Ronaldo in 2018 brengt.

O ja, dan vergeten we nog de bekerwinst van Barcelona tegen underdog Deportivo Alaves (3-1), de wedergeboorte van Valencia (voorlopig tweede in de tussenstand) én de korte, zij het geslaagde, uitleenbeurt van Charly Musonda jr. bij Real Betis.

Kampioen: Real Madrid

Beste speler: Lionel Messi (Barcelona) en Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

Beste doelpuntenmaker: Lionel Messi - 50 goals voor Barcelona

Duurste transfers: 1. Ousmane Dembélé (105 miljoen euro, van Dortmund naar Barcelona) - 2. Diego Costa (66 miljoen euro, van Chelsea naar Atlético Madrid) 3. Paulinho (40 miljoen euro, van Guanghzou naar Barcelona)

Opvallendste uitspraak: "Ik respecteer ieders mening, maar geen enkele speler doet dingen die ik niet kan. Ik ben goed met beide voeten, ik ben snel, krachtig, kopsterk, ik scoor goals, lever assists. Mensen mogen de voorkeur geven aan Neymar of Messi. Maar ik sta erop: er is niemand completer dan ik. Ik ben de beste speler ooit, in goede en in slechte tijden." - Cristiano Ronaldo na zijn vijfde Gouden Bal-winst

Zij degradeerden: Gijon, Granada en Osasuna

Zij promoveerden: Levante, Getafe en Girona

Mooiste goal: Fernando Torres (Atlético Madrid vs Celta de Vigo)

Ligue 1: Monaco verrast, PSG pakt financieel uit

Verrassing alom in Frankrijk. Niet PSG, maar Monaco pakte in 2017 de titel in de Franse Ligue 1. Coach Leonardo Jardim stuwde de ploeg uit het Prinsdom met de ontbolsterende Kylian Mbappé, Radamel Falcao, Bernardo Silva, Thomas Lemar en Benjamin Mendy naar ongekende hoogten. Allemaal, op Falcao na, zouden ze het Prinsdom in de loop van 2017 verlaten voor recordbedragen. Vooral goudhaantje Mbappé werd druk gesolliciteerd. PSG trok uiteindelijk aan het langste eind met een vreemde constructie: de Parijzenaars huren Mbappé één jaar en lijven hem daarna in voor 180 miljoen euro.

Daarnaast sloeg de Franse grootmacht in 2017 nog een keer genadeloos toe op de transfermarkt. In ongetwijfeld dé overgang van het jaar kaapte PSG een nukkige Neymar weg bij Barcelona voor 222 miljoen euro. Een hallucinant bedrag, dat wel onmiddellijk rendeerde. Met de drietand Mbappé, Cavani, Neymar zaaien de Parijzenaars opnieuw vernieling in de Franse competitie, tot groot jolijt van coach Unaï Emery. Het team van Rode Duivel Thomas Meunier duikt 2018 in met een riante voorsprong in het klassement. Niets ligt een zeventiende landstitel in de weg.

Kampioen: Monaco

Beste speler: Edinson Cavani (PSG)

Beste doelpuntenmaker: Edinson Cavani - 50 goals voor PSG

Duurste transfers: 1. Neymar (222 miljoen euro, van Barcelona naar PSG) - 2. Kylian Mbappé (180 miljoen euro, van Monaco naar PSG) - 3. Keita (30 miljoen euro, van Lazio naar Monaco)

Opvallendste uitspraak: "Ik heb geen probleem met Cavani, ik heb geen probleem met Emery, ik heb geen probleem met Parijs." - Neymar in tranen over de geruchten rond zijn verblijf in Parijs

Zij degradeerden: Lorient, Bastia en Nancy

Zij promoveerden: Troyes, Amiens en Strasbourg

Mooiste goal: Edinson Cavani (PSG vs Caen)

Serie A: Dries 'Diego' Mertens en een kwieke Oude Dame

Ook geen spanning in de eerste helft van 2017 in Italië. Daar stoomde Juventus onder leiding van coach Massimiliano Allegri onbedreigd naar een 33ste scudetto. Maar meer nog dan die 33ste landstitel voor Juventus zullen we 2017 in de Italiaanse Serie A vooral herinneren als het jaar van Dries Mertens. De Rode Duivel scoorde met zijn ogen dicht als centrale aanvaller. Ondanks zijn karrenvracht aan doelpunten moet onze landgenoot de titel van topschutter in 2017 wel aan Ciro Immobile laten. De Lazio-spits vond 39 keer de weg naar doel in de Serie A en doet daarmee beter dan Mertens een Dzeko (AS Roma).

Veel zal Mertens dat niet deren, want Napoli voert in het nieuwe seizoen eindelijk nog eens het klassement aan voor Juventus. In een spannende competitie duiken de Napolitanen 2018 in met één puntje voorsprong op rivaal Juventus en vijf eenheden extra op een herboren Inter. Komt een eerste landstitel sinds 1990 er dan toch aan? Eén ding is zeker, de ontknoping belooft komende maanden een bijzonder spannende bedoening te worden in Italië.

Wat vergeten we nog? De enigszins mislukte revival van AC Milan. De Rossoneri besteedden deze zomer ettelijke miljoenen aan een compleet nieuw elftal, maar met een teleurstellende elfde plaats onder nieuwbakken coach Gennaro Gattuso zijn de resultaten allesbehalve om over naar huis te schrijven. En dan is er uiteraard nog altijd Gianluigi Buffon, die in 2018 zijn allerlaatste jaar als voetballer ingaat.

Kampioen: Juventus

Beste speler: Gianluigi Buffon

Beste doelpuntenmaker: Ciro Immobile - 39 goals voor Lazio

Duurste transfers: 1. Leonardo Bonucci (42 miljoen euro, van Juventus naar AC Milan) - 2. Federico Bernardeschi (40 miljoen euro, van Fiorentina naar Juventus) - 3. André Silva (38 miljoen euro, van Porto naar AC Milan)

Opvallendste uitspraak: "Wanneer ik een match verloor, dan durfde ik wel eens in een vlaag van frustratie uitbarsten. Vandaag de dag nemen spelers een selfie als ze verliezen. Ik word daar écht ziek van." - Gennaro Gattuso over de huidige voetbalgeneratie

Zij degradeerden: Crotone, Palermo en Pescara

Zij promoveerden: Benevento, SPAL en Hellas Verona

Mooiste goal: Dries Mertens (Napoli vs Lazio Roma)

