20 jaar na WK-zege komen Franse wereldkampioenen nog eens samen voor galamatch

29 mei 2018



Bernard Diomède werd in 1998 wereldkampioen met Frankrijk in eigen land. De gewezen voetballer richtte tien later -en dus ook 10 jaar geleden- een voetbalschool op om jongeren te helpen bij hun sociale integratie en opvoeding. En speciaal voor die tiende verjaardag nodigde Diomède zijn ex-ploegmaats van het winnende 'Les Bleus' uit voor een galamatch. Onder meer Lilian Thuram, Laurent Blanc en Christian Karembeu tekenden present. De opbrengsten gingen naar de Académie Bernard Diomède, die meer dan 85 jonge mensen begeleidt.