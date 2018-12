18-jarig Juventus-talent met Belgisch paspoort knalt frontaal op politiewagen GVS

10 december 2018

18u52

Bron: Torinotoday 0 Buitenlands Voetbal Turijn is deze middag opgeschrokken door een zwaar verkeersongeval. Drie beloftespelers van Juventus reden in een Mercedes-coupé vol op een politiewagen. Daarbij ook een Venezolaan met een Belgisch paspoort: Christian Makoun (18). Volgens de recentste berichten is iedereen buiten levensgevaar.

Rond 14 uur reed Christian Makoun met twee Juventus-ploegmakkers in een Mercedes-coupé frontaal op een politiepatrouille. Op het kruispunt van de Corso Potenza en de Via Luini ging de combi die op weg was naar een interventie daarbij overkop. Eén agent liep zware blessures op, maar is volgens de laatste berichten niet in levensgevaar. De andere politieman én de drie voetballers liepen slechts lichte averij op.

Makoun is een 18-jarige defensieve middenvelder die afgelopen zomer de Venezolaanse eersteklasser Zamora FC ruilde voor de Oude Dame. Ook Real Madrid en Arsenal zouden interesse hebben getoond. Voor Venezuela trad hij eerder aan op het WK U17 en het WK U20. Zijn vader is in ons land geboren, waardoor het talent ook een Belgisch paspoort heeft. Aangezien hij nog geen wedstrijd speelde bij de grote jongens van het Zuid-Amerikaanse land, kan hij in principe nog aantreden voor de Rode Duivels.

