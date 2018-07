1.000 m² en twee geheime ingangen om paparazzi te ontlopen: neemt Cristiano Ronaldo in Turijn straks intrek in 'stulpje' van 600.000 euro per jaar? Kjell Doms

06 juli 2018

12u00 0 Buitenlands Voetbal Una bomba! De exit van Cristiano Ronaldo (33) bij Real lijkt werkelijkheid te worden. Juventus voert de forcing en hoopt 'CR7' snel naar Turijn te halen.

Valt Cristiano als een blok voor de charme van de Oude Dame? Het zit eraan te komen. Juventus gaat vol voor de Portugese superster van Real Madrid. Geen WK op de voorpagina's van Italiaanse en Spaanse kranten. Alles draait rond de aanstaande transfer van Cristiano Ronaldo naar Turijn. Geruchten begonnen enkele dagen geleden en klonken sindsdien enkel luider en luider. De Koninklijke spoedde zich de laatste dagen om de geruchten rond de mogelijke komst van Neymar en Mbappé te ontkennen, maar opvallend genoeg deden ze dat niet bij de berichtgeving over een mogelijk vertrek van hun uithangbord.

Ronaldo is met 451 doelpunten 'all time' topscorer van Real Madrid. Hij won met de club vier keer de Champions League. Hij hint wel al een tijdje op een mogelijk vertrek uit Madrid. "Het was geweldig om voor Real te spelen", zei hij na de gewonnen Champions League-finale tegen Liverpool.

Het nieuws dat zijn afkoopsom van 1 miljard zou zijn verlaagd naar honderd miljoen euro (voor niet-concurrenten: Barcelona, PSG en de grote Premier League-clubs) na een moeilijke eerste seizoenshelft zou mogelijk aan de basis liggen van de (vertrouwens)breuk tussen 'CR7' en Real. "Als ik máár honderd miljoen euro moet kosten, dan is dat omdat Real Madrid mij hier niet meer wil hebben", tekende sportkrant Marca toen op uit de mond van Ronaldo. De moeilijke contractonderhandelingen en het gebrek aan steun voor Ronaldo tijdens zijn geschil met de fiscus waren olie op het vuur.

30 miljoen per jaar

Dat alles maakt dat Juventus nu zijn kans ruikt. Woensdagavond vond José Ángel Sánchez, rechterhand van Real-voorzitter Pérez, een akkoord met topmakelaar Jorge Mendes over de voorwaarden van een vertrek. Over een contractverlenging werd met geen woord gerept. Daarop plannen Juve-directeuren Beppe Marotta en Fabio Matraci een vlucht naar Madrid, om er een officieel bod van 100 miljoen euro neer te leggen. Met Ronaldo zou er naar verluidt zelfs al een akkoord zijn over een jaarsalaris van 30 miljoen euro netto. Daarmee zou hij ook een stapje dichter komen bij het loon van Neymar en Messi. Nu moet hij het máár stellen met een 'povere' 21 miljoen euro - en dat zint hem niet. Juventus zou een deel van de transfer bekostigen door de verkoop van Paulo Dybala en/of Gonzalo Higuain. Plus een sponsordeal met automerk Fiat.

Italiaanse media claimen zelfs dat Ronaldo al een optrekje uitgezocht heeft in Turijn. Samen met vriendin Georgina zou hij een villa gekozen hebben in de Strada San Vito Revigliasco. Dezelfde waarin zijn ex-coach Zinédine Zidane ooit verbleef. De woonst van 1.000 vierkante meter beschikt over twee geheime ingangen om de paparazzi te ontlopen. Prijskaartje: 600.000 euro per jaar.

Nog dit: sinds de speculaties rond de komst van Ronaldo zijn de aandelen van Juventus op de beurs met 11 procent gestegen. Volgt één van de komende dagen een recordkoers of alsnog een crash?

Bekijk hier de foto's van wat de fabelachtige villa van Cristiano Ronaldo moet worden: