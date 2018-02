"Zieke geesten": Uruguayaanse fans spotten met vliegtuigongeluk Chapecoense, club biedt excuses aan Mike De Beck

Bron: Reuters 14 Buitenlands Voetbal Wansmakelijke beelden uit Zuid-Amerika. Daar besloten enkele fans van het Uruguayaanse Nacional te spotten met het vliegtuigincident van Chapecoense. In de tribunes maakten de bezoekers vliegtuiggebaren richting de fans van de Braziliaanse club. Daarmee strooiden ze zout in de wonde die ontstond nadat een vliegtuig, met het elftal van Chapecoense, neerstortte. 71 mensen lieten toen het leven.

Disgusting footage of a couple of travelling Nacional fans taunting Chapecoense fans over the airplane tragedy. Sanctions against the club could follow pic.twitter.com/yFBdZbPpFy Martin da Cruz(@ martindacruz_) link

Chapecoense heeft een flink litteken overgehouden aan het vliegtuigongeluk in 2016 en enkele supporters van Nacional besloten te spotten met het vreselijk drama. Iets dat uiteraard niet onopgemerkt voorbij ging, want de Zuid-Amerikaanse voetbalbond startte ondertussen al een onderzoek. De Uruguayaanse club uit Montevideo was er al snel bij om excuses aan te bieden. "Helaas kanaliseren veel zieke geesten hun onredelijkheid in sportevenementen", klonk het in een officieel statement van Nacional. De club zegt dan ook "diep beschaamd" te zijn.

"Namens Club Nacional de Football drukken we naar de voorzitter toe ons diepste medeleven en diep gevoel van schaamte uit. We dringen er op aan om onze diepste verontschuldigingen te accepteren." Voor wat het waard is: Nacional won de partij uiteindelijk met 0-1 na een treffer van Santiago Romero.

