"Ze had dwanggedachten en overwoog zelfmoord": zo erg was vermeend slachtoffer Cristiano Ronaldo er volgens haar advocaten aan toe Redactie

04 oktober 2018

08u04

Bron: Reuters, The Sun, Mirror 0 Buitenlands Voetbal Nieuwe dag, nieuwe episode in de verkrachtingszaak die Cristiano Ronaldo boven het hoofd hangt. Enkele uren nadat hij via Twitter zijn onschuld (nogmaals) had uitgeschreeuwd, hebben de advocaten van Kathryn Mayorga op een persconferentie in Nevada tekst en uitleg gegeven bij de situatie van hun cliënte. “Ze heeft aan zelfmoord gedacht”, klonk het onder meer.

Mayorga, een voormalig promomeisje, claimt dat Cristiano Ronaldo haar in 2009, kort na zijn miljoenentransfer van Manchester United naar Real Madrid, heeft verkracht in een hotelkamer in Las Vegas. Afgelopen nacht kwamen de advocaten van het vermeende slachtoffer naar buiten met details over de situatie van hun cliënte. “Toen mevrouw Mayorga ons aanzocht, zag ze er emotioneel fragiel en bang uit”, klonk het bij monde van Larissa Drohobyczer. “Ze vertelde hoe ze sinds de aanranding te kampen kreeg met een depressie en dwanggedachten. Ze overwoog ook zelfmoord, raakte verslaafd aan alcohol en had het moeilijk op persoonlijk en professioneel vlak.”

Leslie Stovall, een andere vertegenwoordiger van Mayorga, vulde aan: “Ze heeft heel veel problemen. Het is heel moeilijk voor haar geweest de voorbije acht, negen jaar en er werd zelf een posttraumatische stressstoornis vastgesteld. Ze zit momenteel in therapie en het gaat de goede kant uit. Ze slaat er zich wel door”, aldus Stovall, die ook toelichtte waarom zijn cliënte niet op de persconferentie aanwezig was. “Ze heeft ervoor gekozen zich niet beschikbaar te stellen voor de media, gezien haar emotionele status. Dit is allerminst leuk voor haar.”

De feiten zouden dus dateren van negen jaar terug en kort nadien werd er met de toen 25-jarige Amerikaanse een schikking van naar verluidt 260.000 euro zwijggeld getroffen, maar nu komt het mogelijk toch tot een rechtzaak. “De #MeToo-beweging en de vrouwen die hebben opgestaan, hebben Kathryn heel veel moed gegeven”, aldus nog Stovall, die ook nog meegaf dat er een dagvaarding werd opgestuurd naar de Portugese megaster van Juventus. Hij heeft 20 dagen om erop te reageren.

Die nieuwe informatie kwam er uren nadat 'CR7' via Twitter nogmaals alles had ontkend. “Ik ontken sterk alle beschuldigingen aan mijn adres. Verkrachting is een verschrikkelijke misdaad en staat lijnrecht tegenover alles wat ik ben en waarin ik in geloof. Ik wil graag mijn naam zuiveren, maar weiger de heisa in de media rond de hele zaak verder te voeden. Dat is alleen maar in het voordeel van mensen die zichzelf willen verbeteren op mijn kap. Ik wacht daartegenover alle resultaten van het onderzoek geduldig af.”