"Youri Tielemans is opnieuw de oude, maar hij kan nog veel beter"

15 februari 2018

17u04

Bron: Belga 13 Buitenlands Voetbal Sinds Youri Tielemans - na twee maanden in de lappenmand - hersteld is van zijn meniscusblessure, verdedigde hij zes keer de kleuren van AS Monaco. Drie keer stond hij in de basis. Volgens zijn trainer Leonardo Jardim heeft hij nog veel groeimarge. Tielemans zelf beseft dat maar al te goed en steekt zijn ambitie niet onder stoelen of banken.

"Ik voel me heel goed", glimlacht Tielemans in een gesprek met het Franse persagentschap AFP. "Ik heb mijn oude ritme moeten terugvinden na die blessure. Na enkele wedstrijden ben ik weer de oude. Ik werk hard om mijn basisplek te behouden."

Tielemans, die centraal op het middenveld speelt, moet om een basisplek strijden met kleppers als Fabinho, Joao Moutinho, N'Doram, Traoré en Lemar. "We hebben een heel sterke groep", erkent de Rode Duivel. "Er is evenveel kwaliteit op de bank als op het veld. Voor elke positie zijn er minstens twee sterke spelers. Dat zorgt voor concurrentie en zet iedereen onder druk."

Maar ook Tielemans' trainer, Leonardo Jardim, vind het niet erg om druk te zetten op zijn spelers. "Ik ben bijzonder veeleisend", verklaart de Portugees. "Ik verwacht steeds meer van jonge spelers. Van Youri verwacht ik dat hij de grenzen van zijn kunnen aftast. Hij heeft veel vooruitgang geboekt, maar hij kan nog veel meer."

Monaco, dat Tielemans voor 25 miljoen euro kocht van Anderlecht en hem een contract voor vijf jaar aanbood, heeft toekomstplannen met de Rode Duivel. De club wil namelijk dat Tielemans zijn progressie van bij Anderlecht voortzet, maar dan met stevigere concurrentie en tegen zwaardere tegenstanders. De middenvelder is zich dan ook bewust van zijn groeimarge. "Ik ben er op alle vlakken op vooruitgegaan sinds mijn aankomst in Monaco", merkt Tielemans op. "Ik ben fysiek sterker geworden, door de stevigere contacten op het veld. Ook op het gebied van tactiek en techniek ben ik geëvolueerd."

Mist dynamiek

Jardim durft wel eens te experimenteren met Tielemans. Zo stond de Brusselaar ooit achter aanvaller Falcao gepositioneerd. Op die positie kon Tielemans echter niet schitteren. Volgens Jardim mist hij de dynamiek om in de aanval te staan. De Portugees ziet hem liever vanaf de eigen helft oprukken. "De trainer vraagt me om te infiltreren en om combinaties aan te gaan op de rechterflank. Ik probeer dat te doen. Ik speel daar waar de trainer het wil. Ik denk dat ik een beetje overal kan spelen", analyseert de middenvelder.

Tielemans toont zich ook ambitieus. "Het doel is om de tweede plaats niet meer los te laten. De overwinning tegen Lyon heeft ons mentaal enorm veel deugd gedaan. In zulke omstandigheden winnen tegen een straffe tegenstander, dat geeft ons vertrouwen. Dat zagen we ook in de wedstrijd tegen Angers (4-0), dat was pure concentratie en vertrouwen", vertelt de Rode Duivel. "Maar elke wedstrijd is moeilijk. We moeten geconcentreerd blijven. De motivatie is niet ver te zoeken. Aan het einde van het seizoen stellen er zich andere doelen. Voor een plaats bij de Rode Duivels op het WK zal ik mijn best doen op het veld. Ik ga tot het diepste van mijn kunnen, zonder aan blessures te denken", concludeert de Brusselaar.