"Yannick diende zijn examen wiskunde blanco in. Op drie woorden na: 'Ik word profvoetballer'"

27 februari 2018

11u58 8 Buitenlands Voetbal Tijdens zijn puberteit leed Yannick Carrasco (24) aan tunnelvisie. Alles moest wijken voor dat ene doel: profvoetballer worden. Reconstructie van de jeugdjaren van de nieuwste aanwinst van Dalian Yifang in China. "Ik wilde hem over de balustrade trappen. Maar hij was te goed."

"Hier is alles begonnen." Hier, dat is Vilvoorde, aan de rand van het Hanssenspark. In de schaduw van een standbeeld van Albert I wijst Carmen Carrasco, mama van, naar een betonnen veldje - stalen staven doen dienst als netten, witte platen vervangen de lijnen. Carmen mijmert: "Úren heeft grootvader hier op een bankje gezeten, terwijl Yannick en zijn broer Mylan aan het voetballen waren - en maar wachten, wachten, wachten... Yannick wilde van geen ophouden weten. Hoogstens kwam hij vijf minuten naar huis om iets kleins te eten. (lacht) Hoe sneller dat verliep, hoe beter, want het veldje wachtte."

Wie niet wachtte, was Yannicks biologische vader. Toen hij slechts enkele maanden oud was, verliet Ferreira senior het gezin. Hij is nooit meer teruggekeerd. "Mijn twee oudste kinderen zeggen dat ze geen papa hebben - vandaar ook dat er Carrasco en niet Ferreira op de achterkant van Yannicks shirt staat. Yannick heeft daarop de vaderrol in huis opgenomen. (krijgt tranen in de ogen) En hij deed dat fantastisch."

De passie voor de bal is zó groot -"met autootjes weigerde hij te spelen" - dat Carmen besluit haar zoon in te schrijven bij Stade Everois. "Alles was beter dan hem te laten voetballen in onze woonkamer. Hij trapte alles kapot."

In Evere is Carrasco's enthousiasme evenmin te temmen.

