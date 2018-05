"Wereldleiders, boycot de openingsceremonie van het WK" SVM

22 mei 2018

12u39

Bron: Belga 0 Buitenlands Voetbal Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW) roept wereldleiders op om niet naar de openingsceremonie van het wereldkampioenschap in Moskou te gaan. Hiermee wil de organisatie de Russische regering onder druk zetten om maatregelen te treffen tegen de gruweldaden in Syrië.

Op 19 juni wordt het WK op gang getrapt, een voetbalfeest dat over de hele wereld gevolgd zal worden. Volgens HRW-topman Ken Roth wil Rusland het evenement echter gebruiken om het Russische imago te verbeteren. "De Wereldbeker mag de misbruiken in Syrië niet doen vergeten", klinkt het. Rusland is een van de belangrijkste bondgenoten van het Syrische regime.

HRW stelt daarom voor dat wereldleiders niet naar de VIP-lounge zouden gaan tijdens de aftrap van de wereldbeker. Zo kunnen ze aan president Poetin duidelijk maken dat ze hem niet steunen in zijn alliantie met het Syrische regime. "Militaire operaties, uitgevoerd door Rusland en Syrië, hebben geleid tot de dood van duizenden Syrische burgers", luidt de vaststelling.

Moskou is de belangrijkste wapenleverancier van Syrië en voert samen met de Syrische luchtmacht aanvallen uit op gebieden die onder controle staan van anti-regeringsgroepen. Sinds september 2015 krijgt Damascus militaire steun van Moskou.