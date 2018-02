"We zijn een monster aan het creëren": Braziliaans oud-international haalt uit naar Neymar YP

16 februari 2018

11u58

Bron: SporTV, Instagram 0 Buitenlands Voetbal Oud-Braziliaans international Walter Casagrande heeft op de Braziliaanse tv-zender SporTV zwaar uitgehaald naar landgenoot Neymar Junior. “Neymar heeft niet dezelfde kwaliteiten van Messi, Maradona of Cristiano Ronaldo”, klonk het bij de de aanvaller die tussen 1985 en 1986 in 19 interlands negen keer scoorde. De repliek van Neymar Senior liet dan ook niet op zich wachten...

“Het stoort me dat het gros van de voetballiefhebbers en media Neymar blijven ophemelen, terwijl hij zich al te vaak geen echte ploegspeler toont. Tegen Real pakte hij geel in de eerste helft en in de tweede helft ontsnapte hij zelfs aan de uitsluiting. Laat ons maar hopen dat dat straks op het WK bij de Braziliaanse ploeg niet gebeurt. Hij wordt door sommigen aanzien als een genie, maar we zijn bezig met een monster te creëren. Neymar heeft niet dezelfde kwaliteiten van Messi, Maradona of Cristiano Ronaldo, die een wedstrijd op elk moment kunnen of konden beslissen.” Woorden die kunnen tellen.

Vader Neymar ging via Instagram meteen in de tegenaanval. Hij gooide een foto online van zijn zoon, met daarboven een fenix (zie helemaal bovenaan dit artikel). En hij richtte zich, onrechtstreeks, ook tot Casagrande. “In een ‘oorlog’ zijn er altijd die zich voeden met overwinningen, maar er zijn ook anderen die zich zoals een gier voeden met de karkassen van de verslagenen. (…) We kennen er velen in de voetbalwereld die dit ‘gierengedrag’ vertonen, al doen ze dat altijd in de schaduw van de meest getalenteerden om hun eigen frustraties te ventileren. Mijn zoon vecht al van kindsbeen af, altijd fair, altijd de gieren mijdend. Dat zal nu niet anders zijn. Hij zal verrijzen als een feniks."