“We spraken af om hem om de beurt een schop te geven”: Braziliaan doet smerig plan uit de doeken waarmee Seleçao Messi probeerde af te stoppen CPG

19 maart 2020

16u15

Bron: Marca 0 Buitenlands voetbal “Hem onderuit halen was de enige optie om hem af te stoppen.” Dat zegt Felipe Melo, tegenwoordig speler van Palmeiras, over Lionel Messi. De Braziliaanse middenvelder trof de Argentijn met de Braziliaanse nationale ploeg en volgens hem moest de Seleçao ver gaan om de ‘Vlo’ af te stoppen.

Melo is een ex-speler van onder meer Juventus, Inter en Galatasaray. In een interview met de Spaanse sportkrant Marca doet de controlerende middenvelder uit de doeken dat hij en zijn Braziliaanse teamgenoten tijdens een interland een plannetje gesmeed hadden om Messi een halt toe te kunnen roepen.

“Messi is een unieke speler. Laat dat eerst en vooral duidelijk zijn”, vertelt Melo. “Toen we met Brazilië tegen het Argentinië van Messi speelden, maakten we onderling de afspraak om hem om de beurt een schop te geven. Niet om zijn benen te breken, maar wel om het ritme uit zijn spel te halen. Het was een tactische strategie. Als we dat niet deden, was het te moeilijk om hem te stoppen.”

De 36-jarige Braziliaan schat Messi als voetballer hoger in dan Ronaldo. “Beide spelers zijn in staat om vijf doelpunten voor je team te scoren, maar Messi zorgt er ook voor dat zijn ploegmaats tot scoren komen. Hij is de meest complete voetballer die ik ken. Of hij ook beter is dan Pelé, Maradona of Zico laat ik in het midden. Die laatste drie heb ik nooit bewust zien spelen, dus daar oordeel ik ook niet over.”

Melo, die bekend staat om zijn viriele manier van voetballen, geeft aan dat er echt wel een verschil is tussen scheidsrechters in Europa en Zuid-Amerika. “Een scheidsrechter in Engeland laat zich nauwelijks beïnvloeden door de fans in het stadion. Als een speler iemand onderuit haalt, zal de scheids ongeacht het gejoel van het publiek en de spelers bij zijn beslissing blijven. In Spanje is dat anders. Daar is een scheidsrechter wel geneigd een rode kaart te trekken als het publiek begint te roepen. Hetzelfde geldt voor de ref in Brazilië, ook zij laten zich geregeld beïnvloeden. Daarom ben ik zo'n fan van de Copa Libertadores (de Zuid-Amerikaanse Champions League, red.). Een Braziliaanse scheidsrechter trekt een rode kaart, een Argentijn laat voor diezelfde overtreding doorspelen.”

Melo speelde in totaal 22 wedstrijden voor het nationale elftal. Hij nam deel aan de Confederations Cup in 2009 en het WK in 2010. In de kwartfinale van dat WK scoorde hij tegen Nederland een eigen doelpunt en werd hij na een overtreding op Arjen Robben met een rode kaart van het veld gestuurd. Melo zit momenteel in de herfst van zijn voetbalcarrière en is actief bij het Braziliaanse Palmeiras.