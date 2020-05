“We konden niet meer naar buiten”: hoe AC Milan exact 30 jaar geleden Europacup 1-titel verlengde, mede dankzij befaamde Benfica-vloek JSU/GVS

23 mei 2020

Buitenlands voetbal Toen I Rossoneri nog tot de top van Europa hoorde. Vandaag is het precies 30 jaar geleden dat AC Milan met succes zijn titel in de Europacup 1 - de vroegere Champions League - verdedigde. Ruud Gullit, 90 minuten lang in de spits bij Milan, kan zich de finale nog helder voor de geest halen. Of hoe Benfica eigenlijk op voorhand al verloren was door die beroemde vloek.

AC Milan in 1990. Dat was een ploeg vol Italiaanse toppers aangevuld met drie Nederlandse kleppers, met name Frank Rijkaard, Marco van Basten en Ruud Gullit. De eerste zorgde na 68 minuten na een slim balletje van de tweede voor de enige treffer van de partij, de laatste spreekt dertig jaar later honderduit over de triomf.

Het was lastig. Je kon nergens meer naartoe. Niet op restaurant, niet uitgaan, geen kleren kopen. Ruud Gullit over zijn privacy

“We hadden er vertrouwen in dat we konden winnen”, vertelt de inmiddels 57-jarige Gullit. (lacht) “Om de eenvoudige reden dat Benfica al heel lang vervloekt was. Coach Béla Guttmann werd in 1962 ontslagen (Hij had de Portugese club naar twee opeenvolgende Europacup 1-eindzeges geloodst, maar kreeg nadien ruzie met de club omdat zijn loonsverhoging werd geweigerd, red.) en had gezegd: ‘jullie zullen nooit nog een finale winnen’. En het klopt. Ze wonnen geen finale meer... Kan je je inbeelden hoe waanzinnig dat is? Zelfs Eusebio trok in 1990 naar het graf van Guttmann om vergiffenis te vragen. Het is ongelofelijk.”

Gullit spreekt ook over zijn privacy, die er eigenlijk niet was. “Het was lastig. Je kon nergens meer naartoe. Niet op restaurant, niet uitgaan, geen kleren kopen. Allemaal eenvoudige zaken. Maar zo zijn Italianen, het is passie. Maar als speler is het zwaar. Je wordt de hele tijd aangeraakt en de mensen willen de hele tijd iets van je.”

