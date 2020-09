‘Vrouwelijke Kanaries’ gaan evenveel verdienen als de ‘Goddelijke’ ODBS

03 september 2020

13u55

Bron: AP 0 Buitenlands voetbal De Braziliaanse voetbalbond (CBF) heeft bekendgemaakt dat de nationale vrouwenploeg evenveel zal verdienen als de mannenploeg, de Seleçao met sterspeler Neymar. Brazilië is daarmee één van de eerste landen die beide geslachten een gelijk loon zal voorschotelen.



Bondsvoorzitter Rogério Caboclo maakte het nieuws bekend op een persconferentie. “Sinds maart van dit jaar betalen we dezelfde dagvergoeding en eventueel prijzengeld uit voor de vrouwen als voor de mannen.” Dat was al zo het geval toen de ‘Vrouwelijke Kanaries’ deelnamen aan een internationaal toernooi begin dit jaar in Frankrijk. Wat de mannen op het volgende WK (normaliter in 2022 in Qatar, nvdr) zullen krijgen, zal hetzelfde zijn als de vrouwen op hun WK. Er zal geen verschil meer zijn.”

De Noorse voetbalbond kondigde als eerste land gelijkheid van salaris voor mannen en vrouwen aan in oktober 2017, twee jaar later volgden ze in Australië. In mei van dit jaar verloren de Amerikaanse vrouwen, de regerende wereldkampioen, een rechtszaak waarin ze een gelijke verloning als hun mannelijke collega’s eisten.